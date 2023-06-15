‘Arda’yı isteriz’ ‘İcardi’yi verin’

El-Halifi, 18 yaşındaki yıldız Arda Güler'in şartlarını sordu, Ali Koç hemen karşı hamleye geçip, "Biz de İcardi'yi kadromuzda görmek istiyoruz" dediPSG Başkanı, Arjantinli oyuncu için 14 milyon Euro bonservis ücreti isteyince Koç da "Arda çok özel, bir sene daha kalmalı" yanıtını verdienerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta PSG Başkanı Nasır El-Halifi ile bir araya gelmiş, bu toplantı çok ses getirmişti. Bu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İki başkan da yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için birbirlerinin yıldız isimleri üzerinden nabız yokladı.Fenerbahçe'nin gündeminde ise Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayanvardı.PSG Başkanı Nasır El-Halifi, Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde olan Arda Güler'in durumunu sordu. Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Arda çok özel bir yetenek. Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" yanıtını verdiği ve karşı hamleye geçtiği öğrenildi. Koç'un G.Saray'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi PSG'de olan İcardi'yi istediği bildirildi.Koç,diye sordu. NasırEl-Halifi, Arjantinli yıldız için en az 14-15milyon Euro civarında bir bonservis bedeliistediklerini söyledi.fiyat konusundageri adım atmayacaklarını da ifade etti. AliKoç'un ardından Arda için İcardi'nin yanı sıraekstradan para istediği ifade edildi.Fenerbahçe taraftarından Arda Güler için açık mektuparı-lacivertli renklere gönül verenler, Arda'nın geleceğini yakından takip ediyor. Taraftar grubu 12 Numara, Başkan Ali Koç'açağrısı yaptı. Güler ailesine,denildi. Arda'ya isedenilen mektup,diyerek sonlandırıldı.