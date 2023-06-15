‘Arda’yı isteriz’ ‘İcardi’yi verin’

El-Halifi, 18 yaşındaki yıldız Arda Güler'in şartlarını sordu, Ali Koç hemen karşı hamleye geçip, "Biz de İcardi'yi kadromuzda görmek istiyoruz" dedi
PSG Başkanı, Arjantinli oyuncu için 14 milyon Euro bonservis ücreti isteyince Koç da "Arda çok özel, bir sene daha kalmalı" yanıtını verdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta PSG Başkanı Nasır El-Halifi ile bir araya gelmiş, bu toplantı çok ses getirmişti. Bu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İki başkan da yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için birbirlerinin yıldız isimleri üzerinden nabız yokladı. PSG'nin gündeminde sarı-lacivertlilerin18 yaşındaki yıldızı ArdaGüler, Fenerbahçe'nin gündeminde ise Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan Mauro İcardi vardı.
ÇOK BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYECEK
PSG Başkanı Nasır El-Halifi, Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde olan Arda Güler'in durumunu sordu. Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Arda çok özel bir yetenek. Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" yanıtını verdiği ve karşı hamleye geçtiği öğrenildi. Koç'un G.Saray'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi PSG'de olan İcardi'yi istediği bildirildi.
BİZE EKSTRADAN PARA DA VERMELİSİNİZ
Koç, "İcardi'yi takımımızda istiyoruz.Süper Lig'de başarılı işlere imza attı.Bize de büyük katkı verecektir. Nasılyardımcı olursunuz" diye sordu. NasırEl-Halifi, Arjantinli yıldız için en az 14-15milyon Euro civarında bir bonservis bedeliistediklerini söyledi. 30 yaşındaki golcününkontratını 30 Haziran 2024'e kadar elinde tutanFransız kulübünün başkanı, fiyat konusundageri adım atmayacaklarını da ifade etti. AliKoç'un ardından Arda için İcardi'nin yanı sıraekstradan para istediği ifade edildi.
BİR YIL BİZİMLE KALOMUZLARDA GİT
Fenerbahçe taraftarından Arda Güler için açık mektup Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Arda'nın geleceğini yakından takip ediyor. Taraftar grubu 12 Numara, Başkan Ali Koç'a "Futbolubiraz da olsa bilen birisi, Arda Güler'inhangi seviyelere erişebileceğini anlar...Arda Güler'in üzerine takım kurulmasıgerekirken, onu kaybetmeyelim" çağrısı yaptı. Güler ailesine, "Menajerlerin etrafınızıne denli sardığının, sizleri baskıaltına almaya çalıştıklarının farkındayız...Ancak camiamızın beklentilerinigidermeden bu yuvadan gitmenizi istemiyoruz" denildi. Arda'ya ise "Adınabesteler yapılacak, marşlar söylenecek.Gelecek sene tüm kulvarlarda kupalaraambargo koyduktan sonra, seni omuzlardayolcu etmeye gelecek milyonlar olacaktır" denilen mektup, "Özetle; yuvadakal Arda" diyerek sonlandırıldı.