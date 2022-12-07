Arda’yı Napoli’ye isterim

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'den 2017 yazında F.Bahçe'ye 180 bin Euro'ya transfer olan Eljif Elmas, performansıyla kısa sürede tüm gözleri üstüne çevirmiş,yolunu tutmuştu. İtalyan ekibinde de kendini kanıtlayan 23 yaşındaki 10 numara, takımıyla kamp için geldiği Antalya'da konuştu. Serie A'da Dünya Kupası arasına zirvede giren Napoli ile şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen13 maç kazandık ve 2 beraberlik aldık. Napoli ile işler müthiş gidiyor. Ancak böyle devam etmemiz gerekiyor.Lig'den İtalya'ya gelen çok oyuncu var. Serie A'da oynamak için fizik gücünün iyi olması lazım.Ben ve Hakan ağabey (Çalhanoğlu) gibi teknik oyuncular da var.Arda Güler'i yakından izliyorum.Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum. Fiziksel olarak güçlenmesi lazım. Sonra da onu Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli'de de birlikte oynamak isterim.taraftarını çok seviyorum.Hocalarına güvensinler. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Napoli'nin şampiyonluğu benim için müthiş olur.çok sık geliyorum. Ailemle, Makedon kulübümle ve Fenerbahçe ile geldim.Benim için normal ama takım arkadaşlarım Türkiye'yi bilmiyordu. Antalya gerçekten müthiş. Kamp çalışmalarımız devam ediyor.