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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Arda’yı Napoli’ye isterim

Arda’yı Napoli’ye isterim

F.Bahçe’nin 2019’da 16.1 milyon Euro’ya Napoli’ye gönderdiği Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin genç yeteneğiyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'den 2017 yazında F.Bahçe'ye 180 bin Euro'ya transfer olan Eljif Elmas, performansıyla kısa sürede tüm gözleri üstüne çevirmiş, 2 sene sonra da 16.1 milyon Euro borservisle Napoli'nin yolunu tutmuştu. İtalyan ekibinde de kendini kanıtlayan 23 yaşındaki 10 numara, takımıyla kamp için geldiği Antalya'da konuştu. Serie A'da Dünya Kupası arasına zirvede giren Napoli ile şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen yıldız oyuncu, eski takımı ve hedefleri hakkında şunları söyledi:

TÜRK OYUNCULARI SEÇIYORLAR

LIGDE 13 maç kazandık ve 2 beraberlik aldık. Napoli ile işler müthiş gidiyor. Ancak böyle devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var.
SÜPER Lig'den İtalya'ya gelen çok oyuncu var. Serie A'da oynamak için fizik gücünün iyi olması lazım. Bu nedenle Türk oyuncuları tercih ediyorlar. Bu yüzden daha çok defans oyuncuları alıyorlar. Ben ve Hakan ağabey (Çalhanoğlu) gibi teknik oyuncular da var.

ARKADAŞLARIM 'MÜTHİŞ' DİYOR

FENERBAHÇE'DEN Arda Güler'i yakından izliyorum. Orada arkadaşlarım Arda'nın müthiş bir karakter olduğunu söylüyorlar. Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum. Fiziksel olarak güçlenmesi lazım. Sonra da onu Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli'de de birlikte oynamak isterim.
FENERBAHÇE taraftarını çok seviyorum. Öncelikle takıma ve oyunculara hep destek olsunlar. Hocalarına güvensinler. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Napoli'nin şampiyonluğu benim için müthiş olur.

ANTALYA HEPSİNİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

ANTALYA'YA çok sık geliyorum. Ailemle, Makedon kulübümle ve Fenerbahçe ile geldim. Takım arkadaşlarım ilk kez geliyorlar. Otel müthiş ve sahalar çok iyi. Bütün oyuncular şaşkın durumda. Benim için normal ama takım arkadaşlarım Türkiye'yi bilmiyordu. Antalya gerçekten müthiş. Kamp çalışmalarımız devam ediyor.

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Arda’yı Napoli’ye isterim
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