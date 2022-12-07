Arda’yı Napoli’ye isterim

F.Bahçe’nin 2019’da 16.1 milyon Euro’ya Napoli’ye gönderdiği Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin genç yeteneğiyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı
Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'den 2017 yazında F.Bahçe'ye 180 bin Euro'ya transfer olan Eljif Elmas, performansıyla kısa sürede tüm gözleri üstüne çevirmiş, 2 sene sonrada 16.1 milyon Euro borservisleNapoli'nin yolunu tutmuştu. İtalyan ekibinde de kendini kanıtlayan 23 yaşındaki 10 numara, takımıyla kamp için geldiği Antalya'da konuştu. Serie A'da Dünya Kupası arasına zirvede giren Napoli ile şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen yıldız oyuncu, eskitakımı ve hedefleri hakkındaşunları söyledi:
TÜRK OYUNCULARI SEÇIYORLAR
LIGDE 13 maç kazandık ve 2 beraberlik aldık. Napoli ile işler müthiş gidiyor. Ancak böyle devam etmemiz gerekiyor. ŞampiyonlarLigi'nde daha da ileriyegitmek istiyoruz. Büyükhedeflerimiz var. SÜPER Lig'den İtalya'ya gelen çok oyuncu var. Serie A'da oynamak için fizik gücünün iyi olması lazım. Bu nedenle Türk oyuncularıtercih ediyorlar. Buyüzden daha çok defansoyuncuları alıyorlar. Ben ve Hakan ağabey (Çalhanoğlu) gibi teknik oyuncular da var.
ARKADAŞLARIM 'MÜTHİŞ' DİYOR
FENERBAHÇE'DEN Arda Güler'i yakından izliyorum. Orada arkadaşlarımArda'nın müthiş birkarakter olduğunu söylüyorlar. Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum. Fiziksel olarak güçlenmesi lazım. Sonra da onu Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli'de de birlikte oynamak isterim. FENERBAHÇE taraftarını çok seviyorum. Öncelikletakıma ve oyuncularahep destek olsunlar. Hocalarına güvensinler. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Napoli'nin şampiyonluğu benim için müthiş olur.
ANTALYA HEPSİNİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
ANTALYA'YA çok sık geliyorum. Ailemle, Makedon kulübümle ve Fenerbahçe ile geldim. Takım arkadaşlarımilk kez geliyorlar.Otel müthiş ve sahalar çokiyi. Bütün oyuncular şaşkındurumda. Benim için normal ama takım arkadaşlarım Türkiye'yi bilmiyordu. Antalya gerçekten müthiş. Kamp çalışmalarımız devam ediyor.