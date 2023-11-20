Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Arsenal mest oldu
Giriş Tarihi: 20.11.2023

Arsenal mest oldu

Samet YÜKSEL
Arsenal mest oldu

Ferdi Kadıoğlu, Almanya maçını seyretmeye gelen Premier Lig ekibinin yetkililerini büyüledi

Avrupa'nın ünlü takımlarının peşine düştüğü Ferdi Kadıoğlu, Almanya deplasmanında şov yaptı, taliplerine de mesajı yolladı! Berlin'deki maçı takip eden Arsenal scoutlarına, milli futbolcu etkili performansı ile "Premier Lig'e hazırım" mesajı verdi. Trabzonspor mücadelesinde de Ferdi'yi izleyen Arsenal scout şefi, bir kez daha olumlu notlarla ülkesine döndü. F.Bahçe ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncunun farklı mevkilerde oynaması da en önemli artısı olarak hanesine yazılıyor.

NAPOLİ DE PEŞİNDE
Milli oyuncu için İtalyan ekipleri de sırada. Napoli geçen sezondan beri oyuncuyu isterken Milan ve İnter'in de takipte olduğu Çizme basınına sık sık yansıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
İsrail ve Hamas anlaştı mı? ABD'den esir takası açıklaması
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Netanyahu'nun yalanını İsrail basını ortaya çıkardı: Kendi vatandaşlarını vurmuş
Gazze'de acı bilanço! Katil İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısını açıkladılar
Netanyahu'ya "çocuk katili" Herodes benzetmesi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal mest oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA