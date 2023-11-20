Arsenal mest oldu

Avrupa'nın ünlü takımlarının peşine düştüğü Ferdi Kadıoğlu, Almanya deplasmanında şov yaptı, taliplerine de mesajı yolladı! Berlin'deki maçı takip eden Arsenal scoutlarına, milli futbolcu etkili performansı ilemesajı verdi. Trabzonspor mücadelesinde de Ferdi'yi izleyenF.Bahçe ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncunun farklı mevkilerde oynaması da en önemli artısı olarak hanesine yazılıyor.Milli oyuncu için İtalyan ekipleri de sırada. Napoli geçen sezondan beri oyuncuyu isterken Milan ve İnter'in de takipte olduğu Çizme basınına sık sık yansıyor.