Artık bu iş bitsin!

Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu artık yol ayrımında…. İngiliz ekibi, milli futbolcuyu renklerine katmakta kararlı. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, geçtiğimiz gün Ferdi'yi arayıp kendisini takımda görmek istediğini ve planlarını tek tek anlattı.
24 yaşındaki sol bek bu durumdan bir hayli memnun olurken, kendisine gösterilen yakın ilgiden etkilendi. Hem 4'lü hem de 3'lü defans oynadıklarını belirten
Alman teknik adamın kritik cümlesiyse "Kanat beki olarak seni çok sık değerlendireceğiz"
oldu. Ferdi'ye sadece sol değil, sağda da kullanılacağı bilgisi verildi.
35 MİLYON EURO'YA TAMAM!
Brighton yönetimi de bu transferin çok uzadığını ve artık tamamlanması gerektiğini düşünüyor. İngilizler bu hafta içerisinde resmi olarak Fenerbahçe yönetimi ile iletişime geçecek ve hâlâ "Tamam" yanıtını alamadığı sarı-lacivertlilere son şartlarını soracak.
Fenerbahçe, rakamda son dakika değişikliği yapmazsa Premier Lig ekibi 35 milyon Euro'ya bu transferi noktalamak istiyor. Fenerbahçe cephesi ise bonuslarla fiyatı artırma düşüncesinde.
BELİRSİZLİK YORUYOR!
Fenerbahçe taraftarı da Ferdi Kadıoğlu konusunda en kısa zamanda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesini istiyor. "En kötü karar kararsızlıktan iyidir" düşüncesinde olan sarı-lacivertliler, kafası başka yerde bir Ferdi'nin takıma bir katkısı olmadığı düşüncesinde. Lille maçında kadro dışı kalan, Göztepe deplasmanında oyuna sonradan giren milli oyuncunun performansı da bu belirsizlikten etkilenmiş durumda.