Artık bu iş bitsin!

Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu artık yol ayrımında…. İngiliz ekibi, milli futbolcuyu renklerine katmakta kararlı.24 yaşındaki sol bek bu durumdan bir hayli memnun olurken, kendisine gösterilen yakın ilgiden etkilendi.Alman teknik adamın kritik cümlesiyseoldu. Ferdi'ye sadece sol değil, sağda da kullanılacağı bilgisi verildi.Brighton yönetimi de bu transferin çok uzadığını ve artık tamamlanması gerektiğini düşünüyor.Fenerbahçe, rakamda son dakika değişikliği yapmazsa Premier Lig ekibi 35 milyon Euro'ya bu transferi noktalamak istiyor. Fenerbahçe cephesi ise bonuslarla fiyatı artırma düşüncesinde.Fenerbahçe taraftarı da Ferdi Kadıoğlu konusunda en kısa zamanda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesini istiyor. "En kötü karar kararsızlıktan iyidir" düşüncesinde olan sarı-lacivertliler, kafası başka yerde bir Ferdi'nin takıma bir katkısı olmadığı düşüncesinde. Lille maçında kadro dışı kalan,