Artık serbestim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübe kazandırdığı Türkiye Kupası sonrası veda ettiğini resmen duyurdu. 68 yaşındaki hoca, "Fenerbahçe 8 yıldır kupa kazanamıyordu, o yüzden bu başarı bizim için çok anlamlı. Oyuncularım hak ediyordu.dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Aldığımız puanlarla ülke sıralamasındaki yeri değiştirdik. Kupayı kazandık, Avrupa'da da gruptan çıktık ve şampiyon Sevilla'ya karşı elendik" ifadesini kullandı.Jesus şu sözlerle de sarı-lacivertlilerden ayrıldığını bildirdi: "F.Bahçe renklerini savunduğum son maçımdı bu. Artık serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar arayışı içerisinde olacağım. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayışta bulunması için kendisine bilgi vermiştim. Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Türkiye'den derin izlerle ayrılıyorum."F.Bahçe ile 56 maça çıkan ve 38 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Jorge Jesus, bu sezona bir de Türkiye Kupası sığdırdı. Ancak Portekizli hocanın, kupaya hiç dokunmaması dikkat çekti.