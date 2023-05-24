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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Asist Kent’in işi

UĞUR ÇEM
Asist Kent’in işi

Rangers, F.Bahçe’nin takibinde olan Ryan Kent’in serbest bırakılacağını resmen açıkladı. SABAH Spor, İngiliz futbolcuyu mercek altına aldı

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemi meşgul eden Ryan Kent için İskoçya'dan güzel haber geldi. Rangers kulübü, Kent ile birlikte 4 oyuncunun daha takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. 1 milyon Euro kazanan sol kanat için sarı-lacivertliler 1.7 milyon Euro'ya kadar çıkmış, 3+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

5 MADDEDE KENT
1- ANA bölgesi sol kanat olan futbolcu; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun joker oyuncusu olarak öne çıkıyor.
2- RANGERS'TA dolu dolu 5 sezon geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 57 gol pasıyla İskoç takımının en çok asist yapan 6. ismi oldu.
3- İKI ayağını iyi kullanabilen oyuncu, dribbling özelliğiyle iyi denge bozarken kilit pas ve top saklamasıyla fark yaratıyor.
4- İSKOÇ takımında 2 şampiyonluk yaşayan Kent, kariyer totalinde 7 sakatlık yaşarken takımını 29 maçta yalnız bıraktı.
5- STEVEN Gerrard ile Rangers'ta kariyerinin zirvesine çıktı. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asistle oynadı.

KARAR GÜNÜ: CUMA
Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren Enner Valencia için ayrılık çanları çalıyor. 28 golle Süper Lig'de krall-ı ğa koşan Ekvadorlu yıldızın menajeri Vargas, "Cuma günü, Valencia ve ailesiyle masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Önceliğimiz F.Bahçe ama Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla görüşmeler yaptık" diyerek kritik açıklamayı yaptı.

SAMET'E CEZA ÇIKMADI
Trabzonspor maçında gol attıktan sonra şükür secdesine giden Trezeguet'ye tükürdüğü gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Samet için F.Bahçe dün bir açıklama yapıp, "Tarihi skandal. Bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz" çağrısında bulunmuştu. Dün toplanan kurul, disiplin ihlali oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Samet bugün kupa maçında takımdaki yerini alabilecek.

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Asist Kent’in işi
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