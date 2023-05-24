Asist Kent’in işi

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemi meşgul eden Ryan Kent için İskoçya'dan güzel haber geldi. Rangers kulübü, Kent ile birlikte 4 oyuncunun daha takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.bölgesi sol kanat olan futbolcu; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun joker oyuncusu olarak öne çıkıyor.dolu dolu 5 sezon geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 57 gol pasıyla İskoç takımının en çok asist yapan 6. ismi oldu.ayağını iyi kullanabilen oyuncu, dribbling özelliğiyle iyi denge bozarken kilit pas ve top saklamasıyla fark yaratıyor.takımında 2 şampiyonluk yaşayan Kent, kariyer totalinde 7 sakatlık yaşarken takımını 29 maçta yalnız bıraktı.Gerrard ile Rangers'ta kariyerinin zirvesine çıktı. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asistle oynadı.3. sezonunu geçiren Enner Valencia için ayrılık çanları çalıyor. 28 golle Süper Lig'de krall-ı ğa koşan Ekvadorlu yıldızın menajeri Vargas, "Cuma günü,Önceliğimiz F.Bahçe ama Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla görüşmeler yaptık" diyerek kritik açıklamayı yaptı.maçında gol attıktan sonra şükür secdesine giden Trezeguet'ye tükürdüğü gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Samet için F.Bahçe dün bir açıklama yapıp,çağrısında bulunmuştu. Dün toplanan kurul, disiplin ihlali oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Samet bugün kupa maçında takımdaki yerini alabilecek.