Asla bahane sunmayacağım!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlendi. Sarılacivertli takımla iki yıllığına anlaşan genç hoca, hiçbir zaman bahane üretmeyeceğini söyledi. Tedesco şöyle devam etti: "Benden asla 'Yeni geldim' gibi ifadeler duymayacaksınız çünkü bu benim yöntemim değil. Burada olmak ben ve ekibim için çok büyük memnuniyet ve onur. Bu kadar destek görmek bizler için normal değil. Çalışmayı seven biriyim. Kulüplerden ve federasyonlardan gelen teklifleri geri çevirmek benim için kolay değildi. Buraya gelmemde iki sebep var. Birincisi kulübün tarihi ve taraftar. Böyle taraftara sahip olduğunuzda saha içi alev alıyor. İkinci etken de oyuncuların sahip olduğu kalite. İstanbul'a çok geç saatlerde vardık. Tesise geldiğimizde bazı kulüp çalışanları bizi bekliyordu. Öncelikle görmüş olduğum bu ruhtan dolayı tesiste kaldım. Sadece Trabzon maçına kadar değil, burada ne kadar kalacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Burada kendimi rahat ve huzurlu hissediyorum. F.Bahçe'nin kadrosu 4'lü sisteme çok uygun. Benim ana sistemim bu diyebilirim. Topa sahip olma ve atak yapma felsefesine sahibim. Ben asla bahaneler sunmam. Hakemler hakkında konuşmaya alışık birisi de değilim. Maçları kazanmak için her şeyin üstesinden gelmeniz gerekiyor."



BU KADRO İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

İmza töreninde hazır bulunan Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek (En sağda) ise "Hocamız bu kadroyu kullanabilmek için çok net bir isimdi. Eminim ki bunu en iyi şekilde gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.





EN BÜYÜK BORCUMUZ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tedesco'nun başarılı olması için en doğru iklimi sağlayacaklarını vurguladı. Koç, "Bizim en büyük borcumuz şampiyonluk. Ödememiz gereken en önemli borcumuz budur. Takımı şampiyon yapacağız ve Avrupa'da yarı final hedefliyoruz. Belki de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak finalde Fenerbahçe'yi görebiliriz. Seçim odaklı düşünmüyoruz. Öyle olsaydı, genel kurula etki edecek bir ismi son dakikada getirebilirdik. 160 milyon Euro'luk sponsorluğu kırdırıp, daha farklı işler yapabilirdik ama bu olmaz" şeklinde konuştu.

'YAPI'YI CAMİA DA SULANDIRDI

Ali Koç, yapı ile ilgili gelen soruya ise "Bu konu camiamız tarafından da sulandırıldı. Genel kuruldan sonra muhtelif adımlar attık. Değişmez denilen federasyon değişti. Yabancı hakemle derbi oynandı. Sistemler değişti. Doğru bulduğumuz şekilde yola devam edeceğiz. Muvaffakiyet için birlik olmalıyız. Silkelenelim, yapıyı bir kulüp veya federasyon tek başına bitiremez" cevabını verdi.





GELECEK SEZON STADA VEDA!

CHOBANI Stadı'nın kapasitesinin artırılması çalışmalarıyla ilgili bilgi veren F.Bahçeli yönetici Hamdi Akın, "Tribünlerimiz 65 bin kişilik olacak. Projeler bitti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim edildi. 1 aydır izin bekliyoruz. Kale arkasında sondaj çalışması önümüzdeki hafta başlıyor. Takvimimiz izne bağlı. Bağdat Caddesi'nin yukarı alınması şartı var. İBB ile görüşüyoruz. Ataşehir projemiz askıya çıkıyor. Ocak ayından itibaren üst yapılarda çalışmalara başlayabiliriz. Mayıs itibarıyla da belki bir sonraki sezonun ocak ayına kadar stadımızda maç yapmama ihtimalimiz olabilir" diye konuştu.