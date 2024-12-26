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Giriş Tarihi: 26.12.2024

Aslan’dan U17’de F.Bahçe’ye tarihi fark

Aslan’dan U17’de F.Bahçe’ye tarihi fark
U 17 Elit A Ligi 19. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi gol yağmuruna tuttu… Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 8-1 kazandı. Sedat Debreli yönetimindeki sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31'de Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52'de Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64'te Furkan Koçak, 86'da Yusuf Arda Özyurt attı. Galatasaray, U17 Elit A Ligi'nde 34 puanla 3. sıraya yükseldi. 28 puanda bulunan Fenerbahçe ise 8. basamakta yer alıyor.
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Aslan’dan U17’de F.Bahçe’ye tarihi fark
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