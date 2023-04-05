Samandıra’da şimdilik bahar

enerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş karşısında rakip 10 kişi olmasına rağmen alınan 4-2'lik hezimet sonrası soyunma odasına inerek sert bir konuşma yapan Başkan Ali Koç'a, teknik direktör Jorge Jesus müdahale ederek,demişti. Yaşanan bu yüksek gerilimin ardından dün,Yarın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşılaşması öncesi buzları eritmek isteyenUzun zamandır antrenmanda bulunmayan Koç, Samandıra'ya giderek Kayseri maçının hazırlıklarını saha kenarından takip etti.Özellikle bir kare dikkat çekiciydi. Başkan Koç, Jesus'un elini tutarak,mesajını verdi. Şimdilik Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesi arayı düzelten ve sorunları rafa kaldıran ikili, baş başa 3 saat görüştü.