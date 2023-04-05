Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Samandıra’da şimdilik bahar
Giriş Tarihi: 5.4.2023

Samandıra’da şimdilik bahar

ÇAĞDAŞ HALICI
Samandıra’da şimdilik bahar

3 saat bir durum değerlendirmesi yapan Başkan ve Portekizli hoca, kritik Kayserispor kupa sınavı öncesi sorunları rafa kaldırdı. Koç da idmana giderek çalışmayı takip etti

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş karşısında rakip 10 kişi olmasına rağmen alınan 4-2'lik hezimet sonrası soyunma odasına inerek sert bir konuşma yapan Başkan Ali Koç'a, teknik direktör Jorge Jesus müdahale ederek, "Ne söyleyecekseniz, oyuncularıma değil bana söyleyin" demişti. Yaşanan bu yüksek gerilimin ardından dün, Koç ve Portekizli teknik adam bir araya geldi. Yarın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşılaşması öncesi buzları eritmek isteyen başkan, Jesus ile sohbet ederek takımla ilgili son bilgileri aldı.



'TAKIMA VE TEKNİK EKİBE DESTEK'
Uzun zamandır antrenmanda bulunmayan Koç, Samandıra'ya giderek Kayseri maçının hazırlıklarını saha kenarından takip etti. İşte bu anlar kulübün resmi sitesinden fotoğraflarla kamuoyuna aktarıldı. Özellikle bir kare dikkat çekiciydi. Başkan Koç, Jesus'un elini tutarak, "Aramızda hiçbir sorun yok, her şey yolunda" mesajını verdi. Şimdilik Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesi arayı düzelten ve sorunları rafa kaldıran ikili, baş başa 3 saat görüştü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada da, Başkan'ın hem takıma hem de teknik ekibe desteklerini ilettiği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Temel Karamollaoğlu'ndan tuhaf 'seccade' örneği: Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını aklamaya çalıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan terör destekçilerine mesajı çok net verdi: Kesinlikle izin vermeyeceğiz!
Başkan Erdoğan TOGG’un kaptan koltuğunda! Görüntüler paylaşıldı: Erdoğan çiftinin gülümseten diyalogu
Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Trump hakim karşısında: Suçlamalara ne tepki verdi? İşte dünyanın konuştuğu gelişmeler...
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü, Fırtına'yı turnuvanın dışına itti...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Kadın ve Erkek İçin Nasıldır?
Eski HDP milletvekili Altan Tan: HDP'li belediyelerde kaç yüz milyon dolarlık rant var
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye ulaşımda dünyaya yön veriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Samandıra’da şimdilik bahar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA