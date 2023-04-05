Samandıra’da şimdilik bahar

3 saat bir durum değerlendirmesi yapan Başkan ve Portekizli hoca, kritik Kayserispor kupa sınavı öncesi sorunları rafa kaldırdı. Koç da idmana giderek çalışmayı takip etti
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş karşısında rakip 10 kişi olmasına rağmen alınan 4-2'lik hezimet sonrası soyunma odasına inerek sert bir konuşma yapan Başkan Ali Koç'a, teknik direktör Jorge Jesus müdahale ederek, "Ne söyleyecekseniz,oyuncularıma değilbana söyleyin" demişti. Yaşanan bu yüksek gerilimin ardından dün, Koç ve Portekizliteknik adam bir araya geldi. Yarın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşılaşması öncesi buzları eritmek isteyen başkan, Jesus ile sohbetederek takımla ilgili sonbilgileri aldı.
'TAKIMA VE TEKNİK EKİBE DESTEK'
Uzun zamandır antrenmanda bulunmayan Koç, Samandıra'ya giderek Kayseri maçının hazırlıklarını saha kenarından takip etti. İşte bu anlar kulübün resmisitesinden fotoğraflarla kamuoyunaaktarıldı. Özellikle bir kare dikkat çekiciydi. Başkan Koç, Jesus'un elini tutarak, "Aramızda hiçbirsorun yok, her şey yolunda" mesajını verdi. Şimdilik Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesi arayı düzelten ve sorunları rafa kaldıran ikili, baş başa 3 saat görüştü. Sarı-lacivertli kulüptenyapılan açıklamada da,Başkan'ın hem takıma hemde teknik ekibe destekleriniilettiği bildirildi.