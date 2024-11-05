Atamadığı 2 takım kaldı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dezko, Trabzonspor filelerini de havalandırıp yine klasını konuşturdu.11 gol atan ve 2 asist kaydeden Bosna Hersekli futbolcu, Süper Lig'de neredeyse her takıma gol atarken şu ana kadar oynadığı 46 maçta filelerini havalandıramadığı iki takım kaldı. Başakşehir'e diş geçiremeyen Dzeko, Ankaragücü'nün kalesini de düşüremedi. Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadaröğrenildi.