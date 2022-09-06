Attırıyor coşturuyor

Jesus’un F.Bahçe’si, son 16 sezonun en gollü ilk 5 haftasına imzasını koydu. Portekizli hoca, 2006-2007 sezonunda takımı şampiyon yapan Zico'nun puan olarak gerisinde kalsa da gol sayısında Brezilyalı meslektaşını yakaladı
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde golcü bir takım havasına büründü. Başkan Ali Koç'un göreve geldiği son 5 yıla bakıldığında sarı-lacivertliler, rakip fileleri en çok havalandırdığı dönemi yaşıyor. Hatta Portekizli teknik adamın takımı, son 16 sezonun en başarılı günlerine imza atıp, 2006-2007 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Zico'nun Fenerbahçe'sini gol sayısında yakaladı. Brezilyalı, ilk 5 haftada12 puan toplarken 15gol atmıştı. Kanarya,1988-89'da 103 golle rekorkırdığı sezon ise ilk 5 haftada12 gol üretebilmişti.
VATANDAŞI PEREIRA'YI İKİYE KATLADI
Fenerbahçe geçtiğimizsezona PortekizliVitor Pereira ile başlamış,ilk 5 hafta 10 puan toplamıştı.Jorge Jesus yönetimindekisarı-lacivertliler de aynışekilde 3 galibiyet, 1 beraberlikve 1 yenilgi ile 10 puanaldı. Aradaki büyük fark isegol sayısında yaşandı. PereiralıKanarya 6 gol atarken,Jesus'un takımı 15 gol buldu.Ancak yenen gol sayısındada 54 yaşındakihoca, vatandaşına fark attı.Geçen sezon ilk 5 hafta kalesinde3 gol gören Fenerbahçebu sezon 6 gol yedi.