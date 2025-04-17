Avrupa ikincisi

Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla göz kamaştıran Fenerbahçe, zirve mücadelesinde iddialı konuma geldi. Sarı-lacivertliler, taraftarına sonunda özlettiği futbolu izlettirirken lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü. Özellikle son 3 maçta Bodrum FK (4-2), Trabzonspor (4-1) ve Sivasspor'a (3-1) karşı gol şovla galip gelen sarılacivertli ekip, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Avrupa'nın üst düzey takımlarına 'kafa tutan' bir performans ortaya koyan Jose Mourinho'nun ekibi, bu yakıştırmanın altını da dolduruyor.

GALATASARAY GERİSİNDE KALDI

15 haftalık süreçte 12 galibiyet-3 beraberlikle hanesine 39 puan yazdıran Fenerbahçe, birçok devi arkasında bıraktı. Major ligler ve Süper Lig dahil 115 kulüp incelendiğinde Kanarya, Avrupa'nın en iyi 2. takımı oldu. Rakip fileleri 38 kez havalandıran F.Bahçe, ağlarını sadece 14 kez düşürerek 1 gol ortalamasının da (0.93) altında kaldı. Kanarya yalnızca Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden PSG'ye (41) geçildi. Bu süreçte ligdeki ilk yengisini Beşiktaş'tan alan G.Saray (36), Alman devi Bayern Münih (36) ve Fransa'dan Strasbourg ile birlikte 3. sırayı paylaştı. Roma, Liverpool, Barcelona gibi ekipler takibi sürdürdü.





DAYANIKLI TAKIMLAR ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIR

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, BBC tarafından hazırlanan "Şampiyonlar Ligi nasıl kazanılır?" isimli belgesel serisinin ilk bölümünde, 2004'te Porto, 2010'da Inter ile kazandığı kupaların perde arkasını anlattı. Psikoloji ve oyuncularla ilişkinin başarının bir parçası olduğunu belirten Portekizli hoca, "Basınla konuşma biçiminiz, kesinlikle maç kazanmanızı sağlamaz. Ama oyuncularla ilişkiniz bunu sağlar. Eğer dayanıklı bir takım kurarsanız şansınız vardır. Şampiyonluğun yolu takım olmaktan geçer" derken belgeselde yer alan gazeteciler, Mourinho için şu yorumları yaptı: "Onun için maç sahada değil öncesindeki basın toplantısında başlar. Her oyuncu için hangi tuşa basması gerektiğini bilir. Onların anne, babaları ve geçmişleri hakkında her şeye hakimdir. Takımı iyi tanır."