Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Avrupa Ligi’ni kazanamayız
Giriş Tarihi: 31.10.2022

Avrupa Ligi’ni kazanamayız

Avrupa Ligi’ni kazanamayız

Jorge Jesus:: Büyük hedefimiz lig. Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz. Bizden güçlü takımlar var ama gidebildiğimiz kadar gideceğiz.

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşısında alınan galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Çok iyi oynadık. Takım ilk yarıda set hücumunda başarılıydı. Bazı hatalarla rakibi maça ortak ettik. Kalitemizi ortaya koyarak golleri bulduk. 34 gol atmak önemli. Çok gol atmak isteyince arkada boşluk veriyorsunuz. Riskli bir oyun oynuyoruz. Ama oyuncularım istediğim her şeyi yapıyorlar. B Herkes takımı düşünüyor. Bencillik yok. Bu da bizi güçlü yapıyor. Kim oynarsa oynasın takım istediğini almak için savaşıyor." Portekizli hoca, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanacak kritik maç içinse, "Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyoruz. Bizden çok güçlü takımlar var ama gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Dinamo Kiev karşılaşmasından sonra bir lig maçımız olacak. O çok önemli. Bizim büyük hedefimiz lig. Şu anda 1. sıradayız ama hiçbir şey garanti değil" diye konuştu.

11 MAÇTA PLAKAYI BULDU
Fenerbahçe, İstanbulspor ağlarına gönderdiği 5 golle Süper Lig'de 34 gole ulaştı ve İstanbul'un plakasını buldu. Sarı-lacivertliler, 11 maçta 3,09'luk gol ortalaması yakaladı. Kanarya, lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını tekrarladı (1959/60 ile eşit). Karşılaşma sonrası takım tribünleri alkışladı.

İSTANBUL'DA KAYIPSIZ
Bu sezon 8 İstanbul takımının mücadele ettiği Süper Lig'de Fenerbahçe, şehrin takımlarına yenilmedi. Ümraniye (3-3) ve Beşiktaş (0-0) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa (6-0), Karagümrük (5-4) ve Başakşehir'den (1-0) sonra İstanbul'u da yendi. Kanarya, İstanbul'un son temsilcisi Galatasaray ile 18. haftada karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
KYK 2022 BURS BAŞVURU SAYFASI | e-Devlet GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası
İlan sayfalarında Togg hareketliliği! Otomobillerini şimdiden satışa çıkardılar
Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Ligi’ni kazanamayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA