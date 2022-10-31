Avrupa Ligi’ni kazanamayız

.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşısında alınan galibiyeti şöyle değerlendirdi:Çok iyi oynadık. Takım ilk yarıda set hücumunda başarılıydı.34 gol atmak önemli. Çok gol atmak isteyince arkada boşluk veriyorsunuz.Ama oyuncularım istediğim her şeyi yapıyorlar. B Herkes takımı düşünüyor. Bencillik yok. Bu da bizi güçlü yapıyor. Kim oynarsa oynasın takım istediğini almak için savaşıyor." Portekizli hoca, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanacak kritik maç içinse,diye konuştu.Fenerbahçe, İstanbulspor ağlarına gönderdiği 5 golle Süper Lig'de 34 gole ulaştı ve İstanbul'un plakasını buldu. Sarı-lacivertliler, 11 maçta 3,09'luk gol ortalaması yakaladı. Kanarya, lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını tekrarladı (1959/60 ile eşit). Karşılaşma sonrası takım tribünleri alkışladı.Bu sezon 8 İstanbul takımının mücadele ettiği Süper Lig'de Fenerbahçe, şehrin takımlarına yenilmedi. Ümraniye (3-3) ve Beşiktaş (0-0) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa (6-0), Karagümrük (5-4) ve Başakşehir'den (1-0) sonra İstanbul'u da yendi. Kanarya, İstanbul'un son temsilcisi Galatasaray ile 18. haftada karşılaşacak.