Avrupa maçına Ali Koç gidecek

Avrupa Ligi'nde ilk maçını çarşamba günü Dinamo Zagreb'le oynayacak Fenerbahçe'yi Hırvatistan deplasmanında yönetim olarak Ali Koç temsil edecek. Sadettin Saran konuyla ilgili olarak "Tüm planlar yapılmış durumda. Biz mazbatayı perşembe ya da cuma günü alabiliriz. O nedenle takımla Ali Bey ve ekibinin gitmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Bunu da kendisiyle konuştuk. Biz görevi resmen devraldıktan sonra işlerimize başlarız. Acelemiz yok" dedi.



Dişi Kanarya gol oldu yağdı: 15-0

FENERBAHÇE Kadın Futbol Takımı yeni sezonun ilk maçında ALG Spor'u deplasmanda 15 golle devirdi. Batur Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 6-0 bitti. Yeni transfer Maria Salas 5 golle yıldızlaşırken, tarihi farka katkı veren diğer isimler Chioma (2), Staskova (2), Yağmur (2), Marta Cox, Regina Otu, Ece Türkoğlu ve Alkhovik oldu. Bu sonuçla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler ikinci hafta Beylerbeyi ile karşılaşacak. Yağmur kariyerinin 300. maçına çıktı.