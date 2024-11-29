Avrupa’da fener alayı

Son 3 resmi maçını kazanan F.Bahçe, ligde G.Antep ve Beşiktaş'la oynadıktan sonra A.Bilbao'yu ağırlayacakFenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Slavia Prag karşısındaki ilk isabetli şutunu gole çevirirken, UEFA Avrupa Ligi'nde Mayıs 2021'den (Manchester United) bu yana ilk kez fileleri havalandırdı. Boşnak kaptan, bu sezon 21. resmi maçında 12. golüne ulaştı. Süper Lig'de 7 gol-1 asisti olan, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol-1 asiste imza atan 38 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi'nde bu sezon forma giydiği 5. karşılaşmada 1 gol-1 asiste ulaştı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Youssef En-Nesyri duygularını şöyle dile getirdi: "Bu maçı tarif edecek kelimeler yok. Maç boyunca bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Avrupa'da daha fazla puan toplayacağız. İstediğimiz bir galibiyetti ve aldık."Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında en fazla ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan oyuncusu İsmail Yüksek'ti. Topla buluşma: 62 Pas: 30/40 Kazandığı ikili mücadele: 10 Sahipsiz top: 7 Top kapma: 3enerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi. Karşılaşma sonrası,diye konuştu.Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetiminden bir heyet, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için Al Ahli yönetimiyle görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Sarı-lacivertli takımın altyapısında 2011-2016 yılları arasında forma giyen 26 yaşındaki milli stoper, Fenerbahçe U19 takımından Portekiz'in Alcanenense takımına bedelsiz gitmişti.