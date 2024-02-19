Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Avrupa’nın 1 numarası
Giriş Tarihi: 19.2.2024

Avrupa’nın 1 numarası

Avrupa’nın 1 numarası

Fenerbahçe, deplasmanda maç başına 2.84’lik puan ortalamasıyla Avrupa’nın 10 liginde yer alan takımlar arasında zirvede bulunuyor

Bu sezon Kadıköy'de 1 yenilgi (Trabzon), 3 beraberlik alarak (G.Saray, Samsun, Alanya) tam 9 puandan olan Fenerbahçe, dış sahada sadece bir beraberlikle 2 puan bıraktı. Sarı-lacivertliler, 12 galibiyet alırken sadece Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla döndü. Kanarya dış sahada 2.84'lük puan ortalaması sağlarken, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde maç başına en fazla puan toplayan takım oldu. Onu İtalya'dan İnter (2.66), Almanya'dan Leverkusen (2.63), Hollanda'dan PSV (2.63) ve İskoçya ekibi Celtic (2.46) takip etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’nın 1 numarası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA