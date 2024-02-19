Avrupa’nın 1 numarası

Bu sezonFenerbahçe,Sarı-lacivertliler,12 galibiyet alırken sadeceAdana Demirspor deplasmanından0-0'lık sonuçladöndü. Kanarya dış sahada2.84'lük puan ortalamasısağlarken, bu sezonAvrupa'nın 10 büyük ligindemaç başına en fazla puantoplayan takım oldu. Onutakip etti.