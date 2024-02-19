Avrupa’nın 1 numarası

Bu sezon Kadıköy'de 1 yenilgi (Trabzon), 3 beraberlik alarak (G.Saray, Samsun, Alanya) tam 9 puandan olan
Fenerbahçe, dış sahada sadece bir beraberlikle 2 puan bıraktı.
Sarı-lacivertliler,
12 galibiyet alırken sadece
Adana Demirspor deplasmanından
0-0'lık sonuçla
döndü. Kanarya dış sahada
2.84'lük puan ortalaması
sağlarken, bu sezon
Avrupa'nın 10 büyük liginde
maç başına en fazla puan
toplayan takım oldu. Onu İtalya'dan İnter (2.66), Almanya'dan Leverkusen (2.63), Hollanda'dan PSV (2.63) ve İskoçya ekibi Celtic (2.46)
takip etti.