Avrupa’ya meydan okuyor!

Sezon başında ayrılacağı konuşulan Enner Valencia, Fenerbahçe’de adeta ikinci baharını yaşıyor.. Süper Lig'de attığı 10 golle parmak ısırtan tecrübeli oyuncu, Avrupa'da 30 yaş üstü isimler arasında en skorer ikinci futbolcu oldu. Lewandowski ve Neymar'ı bile sollayan Ekvadorlu yıldız, performansıyla alkış topluyor
Sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan Enner Valencia, Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Kanarya'nın,Kadıköy'de 5-4kazandığı muhteşemKaragümrük düellosunahat-trick'ledamgasını vuranEkvadorlu santrfor, 10 gollükperformansıyla krallık yarışındaen yakın rakiplerine (Borinive Haji Wright) 5 gol fark attı. Deneyimli oyuncu, bu performansıyla Süper Lig'in yanı sıra Avrupa listelerinin de en üst sıralarında yer aldı.
17 PUANIN 7'SİNE DİREKT ETKİ ETTİ
Avrupa'da 15 ligin baz alındığı değerlendirmede; 7 maçta 10 kez ağları sarsan 'Superman' lakaplı oyuncu, 30 yaş üstü isimler arasında en golcü ikinci futbolcu olmayı başarırken, sadece Spartak Moskova'da forma giyen Quincy Promes'e (11) geçildi. Valencia, Barcelona'danRobert Lewandowski (9), PSG'ninyıldızı Neymar (8) ve Liverpool'un BrezilyalısıFirmino'yu (6) geride bırakıpformuyla adeta takımını sırtında taşıdı. Takımının aldığı 17 puanın 7'sine direkt etki eden 32 yaşındaki Valencia, 10 golün 7'sini sağ, birini sol ayağıyla, 2'sini ise kafayla filelerle buluşturdu.
TEK BAŞINA G.SARAY'I GEÇTİ!
Bu sezona Jorge Jesus yönetimde harika bir giriş yapan Enner Valencia, Karagümrük maçında hat-trick yapma başarısı gösterdi. Ligde 10 gole ulaşan Ekvadorlu futbolcu, 8 haftada 9 gol atabilen Galatasaray'ı tek başına geride bıraktı.
52
Süper Lig'de 7 maçta 10 kez ağları sarsan Enner Valencia, 52 dakikada bir kez gol sevinci yaşadı.