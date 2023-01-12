Ayakkabısının biri var biri yoktu

"Vefalıdır, her Öğretmenler Günü'nde ya arar ya da gelir"enerbahçe ara transferin ilk imzasını Samet Akaydın'a attırdı. Adana Demirspor'da yıldızı parlayan, milli takım formasını kapan 28 yaşındaki oyuncuyu, onu'a sorduk. Şu an Trabzon Kanuni Ortahisar Futbol Kulübü'nde görev yapan Aydın, şunları anlattı: Samet'i İdmanocağı'nın altyapısına aldığımda 10 yaşındaydı.Evi uzaktı, gelip gitmesi zordu. Sürekli babası getirip götürüyordu. Bir kere geldiği zaman ayakkabısının biri vardı biri yoktu, garibandı. Babası devlet memuru, şartlar belli. Samet futbolu çok seviyor.Trabzonspor U17 takımına verdik ancak beğenilmedi. Geri aldık. Boluspor U21 takımına kiralık gönderdik. Daha sonra Arsinspor'a verdik.Daha sonra Sancaktepespor için İstanbul'a gitti. İyi bir sezon geçirdi. Özellikle Keçiörengücü'nde zirveye çıktı. O dönem beni aradı,Adana Demir'e gitti, çok iyi bir performans sergiledi.Samet futbola başladığı dönemde hücumda oynuyordu.Dedim ki 'Tamam sen artık stopersin.' Anadolu'dan büyük takımlara gidince kaybolup giden isimler oldu. İnşallah Samet için böyle bir şey olmaz. Boş zamanlarında tatillerinde özellikle antrenman yapmaya gelirdi. Çok çalıştı, Allah da yardımcısı oldu.Samet'in geçmişine baktığımız zaman gerçekten çok zorluklar çekti ama kendini çok iyi yetiştirdi.Fenerbahçe ile anlaştığını ilk o zaman söyledi.dedi. A Milli Takım'da da iyi oynayınca tabii ses getirdi. Zaten üçlü defansla oynuyor Jesus, Samet'e mutlaka şans verecektir.F.Bahçe, Adana Demirspor'a Samet için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Oyuncuyla da 3.5+1 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu. Jesus'un, Süper Lig'den en çok istediği transferin Samet olduğu da bildirildi. 28 yaşındaki futbolcu,dedi.SAMET Akaydın'ın Adana Demirspor'da çalıştığı son teknik direktör olan Montella ise 3 Aralık'ta SABAH Spor'a verdiği Tuncay Kurtuluş imzalı röportajda oyuncusu için şunları söylemişti: "İlk geldiğimde, ilk maç onu tribüne yollamıştım. Kendisini tanıdıkça ne kadar çalışkan, ne kadar çok öğrenmeye hevesli olduğunu gördüm. Biz onun üzerinde durduk ve çalıştık. Açıkçası hâlâ gelişebileceğine inanıyorum. Çünkü futbol oynarken bazen duygusal davranabiliyor. Duygularını da kenara çekip kendisinden daha fazla bir performans çıkarabileceğimi biliyorum. Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper Samet Akaydın diyebilirim."