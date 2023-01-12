Ayakkabısının biri var biri yoktu

"İdmanocağı'na geldiğinde 10 yaşındaydı. Bir ayakkabısı var diğeri yoktu. Evi uzaktaydı, her gün babası getirirdi." "Samet önde oynarken onu stopere çektim. Havadan ve yerden hamleleri iyiydi. Keçiörengücü'nde zirveye çıktı."
"Vefalıdır, her Öğretmenler Günü'nde ya arar ya da gelir" Fenerbahçe ara transferin ilk imzasını Samet Akaydın'a attırdı. Adana Demirspor'da yıldızı parlayan, milli takım formasını kapan 28 yaşındaki oyuncuyu, onu Trabzon İdmanocağı'nda ilkkeşfeden isim Kamil Aydın'a sorduk. Şu an Trabzon Kanuni Ortahisar Futbol Kulübü'nde görev yapan Aydın, şunları anlattı: Samet'i İdmanocağı'nın altyapısına aldığımda 10 yaşındaydı. 16 yaşına kadar bizimle kaldı. Evi uzaktı, gelip gitmesi zordu. Sürekli babası getirip götürüyordu. Bir kere geldiği zaman ayakkabısının biri vardı biri yoktu, garibandı. Babası devlet memuru, şartlar belli. Samet futbolu çok seviyor. Zamanındada çok çalıştı, şu anda da özel antrenörüyleçalışmalarını sürdürüyor.
'OYNAYACAĞIN YERE GİT KENARDA KALMA' DEDİM
Trabzonspor U17 takımına verdik ancak beğenilmedi. Geri aldık. Boluspor U21 takımına kiralık gönderdik. Daha sonra Arsinspor'a verdik. Dedik ki bu çocuğun üzerinde duralım,çok güzel yerlere gelebilecekbir stoper… Daha sonra Sancaktepespor için İstanbul'a gitti. İyi bir sezon geçirdi. Özellikle Keçiörengücü'nde zirveye çıktı. O dönem beni aradı, 'Sivasspor ve AdanaDemirspor istiyor' dedi. Ben de 'Oynayabileceğinyere git. Kenarda kalırsan sıkıntı olur,performansın geriler' dedim. Adana Demir'e gitti, çok iyi bir performans sergiledi.
SERT OYNAR, YERDEN VE HAVADAN İYİ BİR KESİCİ
Samet futbola başladığı dönemde hücumda oynuyordu. Biz de sert, fiziği iyiolan oyuncuları severiz. 'Defansta deneyeceğim'dedim. Bir denedim ki yerden,havadan hamleleri çok iyi. Sert oynuyor,iyi bir kesici. Dedim ki 'Tamam sen artık stopersin.' Anadolu'dan büyük takımlara gidince kaybolup giden isimler oldu. İnşallah Samet için böyle bir şey olmaz. Boş zamanlarında tatillerinde özellikle antrenman yapmaya gelirdi. Çok çalıştı, Allah da yardımcısı oldu.
KASIM AYINDA ANLAŞTILAR!
Samet'in geçmişine baktığımız zaman gerçekten çok zorluklar çekti ama kendini çok iyi yetiştirdi. Çok efendidir. Her zamanarar sorar. En son ÖğretmenlerGünü'nde (24 Kasım)geldi ziyaretime… Fenerbahçe ile anlaştığını ilk o zaman söyledi. 'İş sadeceimzaya kaldı' dedi. A Milli Takım'da da iyi oynayınca tabii ses getirdi. Zaten üçlü defansla oynuyor Jesus, Samet'e mutlaka şans verecektir. Bir dönem Trabzonsporda ilgilendi ama onlaramaliyeti yüksek geldi.
BONSERVİSİ 3.7 MİLYON EURO
F.Bahçe, Adana Demirspor'a Samet için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Oyuncuyla da 3.5+1 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu. Jesus'un, Süper Lig'den en çok istediği transferin Samet olduğu da bildirildi. 28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklununhakkını vermeye geldim" dedi.
SÜPER LİG'İN EN İYİ STOPERİ
SAMET Akaydın'ın Adana Demirspor'da çalıştığı son teknik direktör olan Montella ise 3 Aralık'ta SABAH Spor'a verdiği Tuncay Kurtuluş imzalı röportajda oyuncusu için şunları söylemişti: "İlk geldiğimde, ilk maç onu tribüne yollamıştım. Kendisini tanıdıkça ne kadar çalışkan, ne kadar çok öğrenmeye hevesli olduğunu gördüm. Biz onun üzerinde durduk ve çalıştık. Açıkçası hâlâ gelişebileceğine inanıyorum. Çünkü futbol oynarken bazen duygusal davranabiliyor. Duygularını da kenara çekip kendisinden daha fazla bir performans çıkarabileceğimi biliyorum. Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper Samet Akaydın diyebilirim."