Aynı günde başka şehirde

Manchester City'den F.Bahçe'ye gelen Ederson ile Manchester United'den Trabzonspor'a transfer olan Onana takımlarında kalsaydı pazar günü Premier Lig'de rakip olacaktı. Ama onlar için değişen bir şey yok… Manchester City ile Manchester United saat 18.30'da karşı karşıya gelirken, Ederson ile Onana da saatler 20.00'yi gösterdiğinde Kadıköy'de rakip kaleleri koruyacak.

İSTANBUL'DA 2. BULUŞMA

Ederson ile Onana İstanbul'da ilk kez rakip olmayacak. İki kaleci 10 Haziran 2023'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. Kalesini Ederson'un koruduğu Manchester City, o dönem Inter forması giyen Onana'yı tek golle avlayıp kupanın sahibi olmuştu. İki kaleci, Premier Lig'de de bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bunlardan ikisini Ederson, birini Onana kazandı. Bir maç da berabere sonuçlandı.