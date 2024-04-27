Aziz Yıldırım divan seçimine katılacak

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek.Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek. Toplantıya giriş kartları ise sabah saat 09.00'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Bu arada Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da seçime katılacağı ve oy vereceği öğrenildi.