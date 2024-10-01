Aziz Yıldırım’dan Akın’a ziyaret

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırı ile ayaklarından vurulan ve tedavi altına alınan Serhat Akın'ı ziyaret etti. 2000-2005 yılları arasında Yıldırım'ın başkanlığı döneminde sarı-lacivertli formayı giyen Akın, Youtube kanalında yaptığı program sonrasında Beykoz'da saldırıya uğramıştı. Yıldırım'a, ziyareti sırasında eski yönetici Mahmut Uslu da eşlik etti.