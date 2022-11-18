Barcelona Arda’nın peşinde

Fenerbahçe'de az süre şansı bulmasına rağmen yeteneğiyle futbolseverleri mest eden Arda Güler, A Milli Takım'a da seçildi. 17 yaşındaki hücum oyuncusunun peşini ise Avrupa kulüpleri bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerdeArda'ya şimdi de Barcelona talip oldu. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Barça, Arda'nın gelişimini yakından takip ediyor. Genç futbolcunun,belirtilirken, 'Yeni inci' olarak lanse edilmesi dikkat çekti. Ayrıca Barcelona BaşkanıArda'yı izlediği vurgulandı. Yıldız adayının, F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.