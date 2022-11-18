Barcelona Arda’nın peşinde

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibi, ‘Yeni inci’ olarak lanse edilen 17 yaşındaki futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor
Fenerbahçe'de az süre şansı bulmasına rağmen yeteneğiyle futbolseverleri mest eden Arda Güler, A Milli Takım'a da seçildi. 17 yaşındaki hücum oyuncusunun peşini ise Avrupa kulüpleri bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınının,Napoli için yazdığı Arda'ya şimdi de Barcelona talip oldu. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Barça, Arda'nın gelişimini yakından takip ediyor. Genç futbolcunun, orta sahanın yanı sırasağ kanatta forma giyebildiğive yeteneği ile öne çıktığı belirtilirken, 'Yeni inci' olarak lanse edilmesi dikkat çekti. Ayrıca Barcelona Başkanı Laporta'nın, kulübeuzun vadede çok şey katabilecekbir futbolcu olduğunudüşündüğü için Arda'yı izlediği vurgulandı. Yıldız adayının, F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.