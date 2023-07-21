Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Bartuğ: F.Bahçe istedi düşünmeden kabul ettim
Giriş Tarihi: 21.7.2023

Bartuğ: F.Bahçe istedi düşünmeden kabul ettim

Bartuğ: F.Bahçe istedi düşünmeden kabul ettim
Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz, F.Bahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli ve maaş açıklaması yapılmazken, Bartuğ şöyle konuştu: "F.Bahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim, 'Tamam' dedim. F.Bahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyon oluruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul bölge imamı yakalandı
Vaniköy Camii belgeseli kültür hazinemize eklendi... “Vaniköy Camii’ne gönül borcumu yerine getirdim”
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı'nı Türkiye'de misafir edecek
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın
GYODER’den kiraları düşürecek formül! İşte Yeni Konut Modeli...
İsveç'te Kur-an'ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha! Dışişleri'nden kınama mesajı: Caydırıcı tedbirler alın
İzmir Büyükşehir’i dize getiren adam! Muhtarın inadı Büyükşehir’i yendi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartuğ: F.Bahçe istedi düşünmeden kabul ettim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA