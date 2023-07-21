Bartuğ: F.Bahçe istedi düşünmeden kabul ettim

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz, F.Bahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler,Bonservis bedeli ve maaş açıklaması yapılmazken, Bartuğ şöyle konuştu: "F.Bahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim, 'Tamam' dedim.Elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyon oluruz."