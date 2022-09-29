Başakşehir’e Mesut şoku

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından sezon başında Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, turuncu-lacivertli kulüpte de büyük bir talihsizlik yaşadı. Başakşehir'de 3 maçta toplam 24 dakika forma şansıbulabilen 33 yaşındaki oyuncu, belinden sakatlık yaşadı. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da oyuncunun durumunu açıklarken, kötü haberi şu sözlerle verdi: "Mesut Özil tam kendini bulmuşken, yaşadığı bel sorunu ameliyat aşamasına geldi. Cumartesi ameliyat olacak. 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."