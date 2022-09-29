Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Başakşehir’e Mesut şoku
Giriş Tarihi: 29.9.2022

Başakşehir’e Mesut şoku

Başakşehir’e Mesut şoku
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından sezon başında Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, turuncu-lacivertli kulüpte de büyük bir talihsizlik yaşadı. Başakşehir'de 3 maçta toplam 24 dakika forma şansı bulabilen 33 yaşındaki oyuncu, belinden sakatlık yaşadı. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da oyuncunun durumunu açıklarken, kötü haberi şu sözlerle verdi: "Mesut Özil tam kendini bulmuşken, yaşadığı bel sorunu ameliyat aşamasına geldi. Cumartesi ameliyat olacak. 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren 2 detayı açıkladı
SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! Yunanistan ve ABD'ye net mesaj
Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak? SSK ve Bağ-Kur 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'tutuklu gazeteci' raporuna tepki: CHP milli güvenlik sorunudur!
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir’e Mesut şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA