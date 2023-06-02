Başka çare kalmadı!

Başkan Ali Koç, en zor dönemlerde bile ‘Devam edelim’ dediği Portekizli hocanın teklifleri sürekli ötelemesi ile sıkıldı. Kaçan şampiyonluk sonrası tribün baskısı da işin tuzu biberi oldu
Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jorge Jesus için çalıyor… Başkan Ali Koç, Portekizliteknik adam ilevedalaşmak için TürkiyeKupası'nda 11 Haziran'daBaşakşehir ile oynanacak finalmaçını bekliyor. Başkanlıkta 5. yılına giren Koç, 9. hocasının da arayışlarına başladı. Geçen sezon tamamlanmadan Jorge Jesus'la el sıkışan hatta transferleri onun isteğiyle yapan Koç, tecrübeli hocanın prensipleri nedeniyle 1 yıllık sözleşme yapmak zorunda kalmıştı.
EN ZOR ANDA DESTEK VERDİ
Fenerbahçe üç kulvarda yoluna devam ederken, tecrübeli hocanın isminin sürekli olarak Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılması tepki çekmişti. Derbilerde alınan kötü sonuçlar tribünlerde 'istifa' seslerinin yükselmesine neden olmuştu. 10 kişikalan Beşiktaş'a 4-2 kaybedilmesinerağmen Başkan Koç,Jesus'a destek vermiş, bu yenilgininardından Samandıra'yagidip, hocaya yeni sözleşmeteklifinde bulunmuştu.
FUTBOLCULAR DA ŞİKÂYETÇİ
Jesus, imza için sürekli olarak sezon sonunu işaret etse de şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması ve tribünlerin Ali Koç'u daha yüksek sesle istifaya davet etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Takımdaki birçok futbolcunun da Portekizli hocadan memnun olmaması ve ayrılmak istemesi nedeniyle Başkan son kararını verdi. Jesus'a"Ben de artık seni istemiyorum"denecek ve emekleriiçin teşekkür edilecek.
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
MONTELLA'YA TEKLİF ALI Koç ve ekibi yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı... Yönetimin, bir numaralı adayı olan Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'ya teklif götürdüğü öğrenildi. F.Bahçe'nin,İtalyan hocayailgisi Çizme basınına da yansıdı. Sport Italia, tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin teknik adam listesinde öne çıkan isim olduğunu yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Montella, Adana Demir ile devam edip etmeme kararını sezon sonunda vereceğini açıklamıştı.