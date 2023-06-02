Başka çare kalmadı!

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jorge Jesus için çalıyor… BaşkanBaşkanlıkta 5. yılına giren Koç, 9. hocasının da arayışlarına başladı. Geçen sezon tamamlanmadan Jorge Jesus'la el sıkışan hatta transferleri onun isteğiyle yapan Koç, tecrübeli hocanın prensipleri nedeniyle 1 yıllık sözleşme yapmak zorunda kalmıştı.Fenerbahçe üç kulvarda yoluna devam ederken, tecrübeli hocanın isminin sürekli olarak Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılması tepki çekmişti. Derbilerde alınan kötü sonuçlar tribünlerde 'istifa' seslerinin yükselmesine neden olmuştu.Jesus, imza için sürekli olarak sezon sonunu işaret etse de şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması ve tribünlerin Ali Koç'u daha yüksek sesle istifaya davet etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Takımdaki birçok futbolcunun da Portekizli hocadan memnun olmaması ve ayrılmak istemesi nedeniyle Başkan son kararını verdi.Koç ve ekibi yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı... Yönetimin, bir numaralı adayı olan Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'ya teklif götürdüğü öğrenildi.Sport Italia, tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerin teknik adam listesinde öne çıkan isim olduğunu yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Montella, Adana Demir ile devam edip etmeme kararını sezon sonunda vereceğini açıklamıştı.