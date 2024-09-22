Başkan Koç’un yüzü Jose ile de gülmedi!

3 Haziran 2018'de F.Bahçe'nin başkanlık koltuğuna oturan ve şampiyonluk hasterini bitirmek için takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Ali Koç'un, Galatasaray maçlarında yüzü gülmüyor. Koç'un görev süresi boyunca sarı-kırmızılılara karşı 13 derbiye çıkan Kanarya, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken Aslan, 5 kez zaferle sahadan ayrıldı. 5 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda F.Bahçe 10 gol atarken, G.Saray 14 golle karşılık verdi. Koç yönetimindeki F.Bahçe, toplam 25 derbi karşılaşmada ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. G.Saray ise başkan Dursun Özbek yönetiminde ezeli rakibi ile 11 kez karşılaştı. Bu periyotta sarıkırmızılılar, 4 galibiyet elde ederken 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Hepimiz çok üzgünüz. Takımımızın oyunu gayet pozitif. İstatistiklerde üstünüz. Tabii ki futbol sonuç oyunu, kaybettik. Bir maçla şampiyonluk kaybedilmiyor. Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır" dedi. Ilıcalı,sorusunaBireysel performanslara girmeye gerek yok" cevabını verdi.