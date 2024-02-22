Baskı kuruyor fişi çekiyor

Süper Lig'de oynadığıFenerbahçe,sezon başındanberi İsmailKartal'ıntaktiğiyle rakiplerininfişini çekiyor. Şiddetli presle,mücadele ettiği ekibin paskanallarını kilitleyen sarı-lacivertliler,bunun karşılığını dafazlasıyla alıyor. İkinci veüçüncü alanda uyguladığıyoğun presin sonucundaBu istatistikte ligin açık araen iyi ekibi durumunda bulunanİsmail Kartal'ın takımı, buperformansıyla Avrupa'da daadından söz ettirdi.Fenerbahçe, 26 lig maçında 55 kez fileleri sarsarken ön alan presinden kaptığı toplardan attığı 15 golle majör ligler ve Süper Lig'in yer aldığı 116 ekip içinde Avrupa'nın en iyi takımı oldu.Premier Lig ekibi Bournemouth, Newcastle United ile Brighton (7) ile Serie A'dan İnter (7) de gerisinde kalan diğer takımlar oldu.