Baskı kuruyor fişi çekiyor

Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta (11G-4B) yenilgi yüzü görmeyen
Fenerbahçe,
sezon başından
beri İsmail
Kartal'ın 'ön alan baskısı'
taktiğiyle rakiplerinin
fişini çekiyor. Şiddetli presle,
mücadele ettiği ekibin pas
kanallarını kilitleyen sarı-lacivertliler,
bunun karşılığını da
fazlasıyla alıyor. İkinci ve
üçüncü alanda uyguladığı
yoğun presin sonucunda 265 top kazanıp 58'sini şutla bitirmeyi başaran Kanarya, rakip ağları tam 15 kez havalandırdı.
Bu istatistikte ligin açık ara
en iyi ekibi durumunda bulunan
İsmail Kartal'ın takımı, bu
performansıyla Avrupa'da da
adından söz ettirdi.
YANINA BİLE YAKLAŞAMADILAR
Fenerbahçe, 26 lig maçında 55 kez fileleri sarsarken ön alan presinden kaptığı toplardan attığı 15 golle majör ligler ve Süper Lig'in yer aldığı 116 ekip içinde Avrupa'nın en iyi takımı oldu. Kanarya, en yakın rakibine 7 gol fark atarken Süper Lig'den Kasımpaşa, La Liga temsilcisi Atletic Bilbao ve Bundesliga'dan Stuttgart (8) onu takip etti.
Premier Lig ekibi Bournemouth, Newcastle United ile Brighton (7) ile Serie A'dan İnter (7) de gerisinde kalan diğer takımlar oldu.