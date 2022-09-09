Batman’den sevgilerle

Kanarya, Ukrayna ekibinin bilindik sert ve faullü futboluna rağmen 35’te Gustavo ile öne geçti ancak Tsygankov’un 63’teki golü skoru eşitledi. Transferi çok tartışılan Batman lakaplı Michy Batshuayi 69’da oyuna girerken 90+3’te işi bitirdi
Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi B Grubu'na 3 puanla başladı, diğer maçta Rennes deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
TRİBÜNDEN 'BARIŞ' MESAJI
Nerbahçetribünleri dün tüm dünyaya 'Barış' mesajı verdi. Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda oynanan maçta Kiev'li oyuncunun golünden sonra yaptığı abartılı sevinç 'Putin' tezahüratı ile karşılık bulunca UEFA para ve kısmi seyircisiz oynama cezası vermiş, kapama cezasını 2 yıl denetime tabii tutmuştu. Sarı-lacivertli tribünler dün 'Peace AtHome Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı açtı.
3 PUANDAN FAZLASI
Fenerbahçe dün Kiev'i yenip sadece 3 puan almadı, UEFA'dan da 630 binEuro galibiyetprimi kazandı. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün hesabına Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı için 3.6milyon Euro ayakbastı parası da yattı.
İLK ŞUTTA GOL
F.Bahçe'ye transferi çok eleştirilse de taraftarlar Michy Batshuayi'ye maçtan önce büyük destek verdi. Karşılaşma öncesi hep bir ağızdan adı bağırılan oyuncu, üçlü çektirdi. 69. dakikada Pedro'nun yerineoyuna girip sarı-lacivertli forma ile siftah yaparken çektiği ilk şutta da golü buldu. 28 yaşındaki Belçikalı golcü, 5ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Birkez faul yapıp, 2 faul aldı. Yüzde 67pas ortalaması ile oynadı. Maçtan sonra, "Taraftarın gösterdiği sevgiye karşılık verebildiğim için mutluyum" dedi.
ŞİMDİ YERE YAT!
Jorge Jesus maç biter bitmez Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a "Hadi şimdi yat yere" şeklinde bir hareket yaptı. Bushchan çok sinirlendi. Ortam gerildi.
1.96'LIK KAFA
SOLkanattan35. dakikadaRossi'nin kullandığıkornerde kafayıvuran 1.96'lıkstoper Gustavo,F.Bahçe'yi 1-0 önegeçirdi. Maçın ilkyarısında en fazla şutçeken (4) ve rakip cezasahasında topla buluşan (7)isim olan Brezilyalı, hem sarı-lacivertli forma ilehem de kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarındafileleri havalandırdı. Maçtan sonra, "Takımakatkı verdiğim için mutluyum" diye konuştu.