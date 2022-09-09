Batman’den sevgilerle

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi B Grubu'na 3 puanla başladı, diğer maçta Rennes deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettiNerbahçetribünleri dün tüm dünyaya 'Barış' mesajı verdi. Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda oynanan maçta Kiev'li oyuncunun golünden sonra yaptığı abartılı sevinç 'Putin' tezahüratı ile karşılık bulunca UEFA para ve kısmi seyircisiz oynama cezası vermiş, kapama cezasını 2 yıl denetime tabii tutmuştu. Sarı-lacivertli tribünler dünpankartı açtı.Fenerbahçe dün Kiev'i yenip sadece 3 puan almadı, UEFA'dan dakazandı. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün hesabına Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı içinayakbastı parası da yattı.transferi çok eleştirilse de taraftarlar Michy Batshuayi'ye maçtan önce büyük destek verdi. Karşılaşma öncesi hep bir ağızdan adı bağırılan oyuncu, üçlü çektirdi.sarı-lacivertli forma ile siftah yaparken çektiği ilk şutta da golü buldu. 28 yaşındaki Belçikalı golcü,Maçtan sonra, "Taraftarın gösterdiği sevgiye karşılık verebildiğim için mutluyum" dedi.Jorge Jesus maç biter bitmez Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a "Hadi şimdi yat yere" şeklinde bir hareket yaptı. Bushchan çok sinirlendi. Ortam gerildi.kanattan35. dakikadaRossi'nin kullandığıkornerde kafayıvuranF.Bahçe'yi 1-0 önegeçirdi. Maçın ilkyarısında en fazla şutçeken (4) ve rakip cezasahasında topla buluşan (7)isim olan Brezilyalı, hemMaçtan sonra, "Takımakatkı verdiğim için mutluyum" diye konuştu.