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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Batman’den sevgilerle

Batman’den sevgilerle

Kanarya, Ukrayna ekibinin bilindik sert ve faullü futboluna rağmen 35’te Gustavo ile öne geçti ancak Tsygankov’un 63’teki golü skoru eşitledi. Transferi çok tartışılan Batman lakaplı Michy Batshuayi 69’da oyuna girerken 90+3’te işi bitirdi

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi B Grubu'na 3 puanla başladı, diğer maçta Rennes deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti

TRİBÜNDEN 'BARIŞ' MESAJI
Nerbahçe tribünleri dün tüm dünyaya 'Barış' mesajı verdi. Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda oynanan maçta Kiev'li oyuncunun golünden sonra yaptığı abartılı sevinç 'Putin' tezahüratı ile karşılık bulunca UEFA para ve kısmi seyircisiz oynama cezası vermiş, kapama cezasını 2 yıl denetime tabii tutmuştu. Sarı-lacivertli tribünler dün 'Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı açtı.

3 PUANDAN FAZLASI
Fenerbahçe dün Kiev'i yenip sadece 3 puan almadı, UEFA'dan da 630 bin Euro galibiyet primi kazandı. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün hesabına Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı için 3.6 milyon Euro ayakbastı parası da yattı.



İLK ŞUTTA GOL
F.Bahçe'ye transferi çok eleştirilse de taraftarlar Michy Batshuayi'ye maçtan önce büyük destek verdi. Karşılaşma öncesi hep bir ağızdan adı bağırılan oyuncu, üçlü çektirdi. 69. dakikada Pedro'nun yerine oyuna girip sarı-lacivertli forma ile siftah yaparken çektiği ilk şutta da golü buldu. 28 yaşındaki Belçikalı golcü, 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Bir kez faul yapıp, 2 faul aldı. Yüzde 67 pas ortalaması ile oynadı. Maçtan sonra, "Taraftarın gösterdiği sevgiye karşılık verebildiğim için mutluyum" dedi.

ŞİMDİ YERE YAT!
Jorge Jesus maç biter bitmez Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a "Hadi şimdi yat yere" şeklinde bir hareket yaptı. Bushchan çok sinirlendi. Ortam gerildi.

1.96'LIK KAFA
SOL kanattan 35. dakikada Rossi'nin kullandığı kornerde kafayı vuran 1.96'lık stoper Gustavo, F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısında en fazla şut çeken (4) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (7) isim olan Brezilyalı, hem sarı-lacivertli forma ile hem de kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında fileleri havalandırdı. Maçtan sonra, "Takıma katkı verdiğim için mutluyum" diye konuştu.

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