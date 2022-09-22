Batshuayi oyun stilini açıkladı! Beklemek bana göre değil...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve bu sezon da Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi, ülke basınına kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Oyun tarzıyla ilgili soruyu yanıtlayan 28 yaşındaki santrfor, "Eğer beni forvetin en ucunda ayağına top bekleyen bir şekilde gördüğünüz bir maç izliyorsanız, teknik direktör bana o şekilde talimat vermiştir. Bana özel bir görev verilmezse, sahanın her yerinde olmayı tercih ediyorum. Gerçek Michy, basmadık yer bırakmaz" dedi.
'BEŞİKTAŞ'TA İYİ İMAJ ÇİZDİM'
2017-18'den bu yana ilk kez geçen sezonki kadar gol (Beşiktaş'ta 14 gol) attığı hatırlatılan Batshuayi, "Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet. Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair söz verdim. Önemli olan, Beşiktaş'tan ayrılırken nasıl bir imaj çizdiğimdir. Sürem artınca goller de beraberinde geliyor" ifadelerini kullandı.
'YENİDEN İLGİ GÖRÜYORUM'
"Forvetler için sistemin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Gol atamazsan işe yaramazsın, iki gol atarsan dünyanın en iyisisin. Bu duruma alışmak için zihinsel olarak gerçekten güçlü olmalısınız. Son zamanlarda milli takım ile attığım gollerden sonra insanlar yeniden bana ilgi göstermeye başladı."
BENZEMA İLHAM KAYNAĞIM
28 yaşında geldiği ve kariyerinin zirvesinden uzaklaşıp uzaklaşmadığı hakkında ne düşündüğü sorulan Batshuayi, Real Madrid'in 34 yaşındaki gol makinesi Karim Benzema'yı örnek verdi. Belçikalı oyuncu, "Asla çok geç değildir. Bunu bana Karim Benzema'nın performansı inandırdı. Forvet oyuncuları için emeklilik yaşının biraz daha uzadığını söyleyebiliriz. Önümde oynayacağım uzun yıllar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
GİZEMLİ ÇOCUK OLAMAM
Milli Takım'da zaman zaman hakkının yeterince verilmediği yorumlarına da değinen deneyimli forvet şöyle konuştu: "Kötü hissettiğim zaman takımdan birisi her zaman bana destek olmuştur. Bu, diğer oyuncular için de geçerli, harika bir ortamımız var milli takımda. Tabii benim bir avantajım var; her zaman gülümsediğim için gülümsemediğimde insanlar kötü bir şeyler olduğunu anlıyordu. 'Gizemli çocuk' rolünü pek de becerebildiğim söylenemez."
MODA İKONU
Belçika Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Galler ve Hollanda ile oynayacağı maçlar için hazırlık kampına katılan Batshuayi, ülke basınında giyimiyle de çok konuşuldu. Özellikle kafasındaki bereye dikkat çekilirken, "Yine şov yapıyor" yorumlarında bulunuldu.