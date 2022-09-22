Batshuayi oyun stilini açıkladı! Beklemek bana göre değil...

GİZEMLİ ÇOCUK OLAMAM

Milli Takım'da zaman zaman hakkının yeterince verilmediği yorumlarına da değinen deneyimli forvet şöyle konuştu: "Kötü hissettiğim zaman takımdan birisi her zaman bana destek olmuştur. Bu, diğer oyuncular için de geçerli, harika bir ortamımız var milli takımda. Tabii benim bir avantajım var; her zaman gülümsediğim için gülümsemediğimde insanlar kötü bir şeyler olduğunu anlıyordu. 'Gizemli çocuk' rolünü pek de becerebildiğim söylenemez."