Batsman attı Kanarya turladı

Kupasıarasındaoynadığızorlu hazırlıkmaçınıda kazanarak rakiplerine gözdağıveren Fenerbahçe, kupa maçındaİstanbulspor karşısında daçok rahattı…İstanbulspor'a tehlikeli bir gol fırsatı90. dakikaya kadar tanımayanKanarya, Jetmir'e engel olamadıancak tur biletini alan taraf oldu.F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Takımımız bu galibiyetle birlikte beş haftalık arayı nasıl değerlendirdiğimizi göstermiş oldu. 3 gol attık ama 5 de olabilirdi. Öz güvenli ve sağlam bir şekilde oynadık. Ligdeki Trabzonspor maçının da zor olacağını düşünüyorum. Son şampiyona saygı duyuyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz liderliğimizi korumak istiyoruz. Kaybettiğimiz maçlar da olabilir ama bu ligde şampiyon olacak kapasitede olduğumuzu biliyoruz. İyi bir futbol oynuyoruz." Bizim gibi 4-5 takım var."sonrasında F.Bahçe taraftarı, oyuncuları tribüne çağırırken en neşeli isim Batshuayi'ydi. Belçikalı oyuncu, takım arkadaşı Valencia'nın taklidini yapıp "Böyle atlıyorsun" diyerek herkesi güldürdü. Valencia da kahkahalarla karşılık verdi.PERFORMANSI ile alkış alan Joshua King şunları söyledi: "Ligde lideriz, Avrupa'da varız, kupada da muhteşem bir futbol oynadık. İçinde bulunduğumuz her turnuvayı kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız olan skor ile soyunma odasına döndük. Büyük maçlar için F.Bahçe'ye geldim. Cumartesi günü oynayacağımız Trabzon maçı için sabırsızlanıyorum."forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sonrasında dünyeniden formasına kavuştu. Maçın açılış golünü atan JoshuaKing, Batshuayi'nin iki golünün de asistini yapan isimdi.