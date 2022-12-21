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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Batsman attı Kanarya turladı

Samet YÜKSEL
Batsman attı Kanarya turladı

31’de perdeyi Joshua King açtı... 34 ve 54’te farkı getiren golleri Batshuayi kaydetti, asistleri King’den geldi. 90+3’te İstanbulspor’dan Jetmir’in golü sadece tabelayı değiştirdi

Dünya Kupası arasında oynadığı 4 zorlu hazırlık maçını da kazanarak rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, kupa maçında İstanbulspor karşısında da çok rahattı… İlk yarıda Joshua King ve Batshuayi'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 ile giden sarı-lacivertliler oyun üstünlüğünü 2. yarıda da elinde tutmayı başardı ve 54'te Batshuayi ile farkı 3'e çıkarttı. İstanbulspor'a tehlikeli bir gol fırsatı 90. dakikaya kadar tanımayan Kanarya, Jetmir'e engel olamadı ancak tur biletini alan taraf oldu.

'Son şampiyona saygı duyuyoruz'
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Takımımız bu galibiyetle birlikte beş haftalık arayı nasıl değerlendirdiğimizi göstermiş oldu. 3 gol attık ama 5 de olabilirdi. Öz güvenli ve sağlam bir şekilde oynadık. Ligdeki Trabzonspor maçının da zor olacağını düşünüyorum. Son şampiyona saygı duyuyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz liderliğimizi korumak istiyoruz. Kaybettiğimiz maçlar da olabilir ama bu ligde şampiyon olacak kapasitede olduğumuzu biliyoruz. İyi bir futbol oynuyoruz." Bizim gibi 4-5 takım var."

'Böyle atlıyorsun Valencia!''
MAÇ sonrasında F.Bahçe taraftarı, oyuncuları tribüne çağırırken en neşeli isim Batshuayi'ydi. Belçikalı oyuncu, takım arkadaşı Valencia'nın taklidini yapıp "Böyle atlıyorsun" diyerek herkesi güldürdü. Valencia da kahkahalarla karşılık verdi.

'Cumartesiyi bekliyorum'
PERFORMANSI ile alkış alan Joshua King şunları söyledi: "Ligde lideriz, Avrupa'da varız, kupada da muhteşem bir futbol oynadık. İçinde bulunduğumuz her turnuvayı kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız olan skor ile soyunma odasına döndük. Büyük maçlar için F.Bahçe'ye geldim. Cumartesi günü oynayacağımız Trabzon maçı için sabırsızlanıyorum."

King gibi döndü!
EN son 15 Eylül'deki Rennes maçında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sonrasında dün yeniden formasına kavuştu. Maçın açılış golünü atan Joshua King, Batshuayi'nin iki golünün de asistini yapan isimdi.

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Batsman attı Kanarya turladı
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