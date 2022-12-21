Batsman attı Kanarya turladı

31’de perdeyi Joshua King açtı... 34 ve 54’te farkı getiren golleri Batshuayi kaydetti, asistleri King’den geldi. 90+3’te İstanbulspor’dan Jetmir’in golü sadece tabelayı değiştirdi
DünyaKupasıarasındaoynadığı4zorlu hazırlıkmaçınıda kazanarak rakiplerine gözdağıveren Fenerbahçe, kupa maçındaİstanbulspor karşısında daçok rahattı… İlk yarıda JoshuaKing ve Batshuayi'nin golleriylesoyunma odasına 2-0 ilegiden sarı-lacivertliler oyunüstünlüğünü 2. yarıda da elindetutmayı başardı ve 54'teBatshuayi ile farkı 3'e çıkarttı.İstanbulspor'a tehlikeli bir gol fırsatı90. dakikaya kadar tanımayanKanarya, Jetmir'e engel olamadıancak tur biletini alan taraf oldu.
'Son şampiyonasaygı duyuyoruz'
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Takımımız bu galibiyetle birlikte beş haftalık arayı nasıl değerlendirdiğimizi göstermiş oldu. 3 gol attık ama 5 de olabilirdi. Öz güvenli ve sağlam bir şekilde oynadık. Ligdeki Trabzonspor maçının da zor olacağını düşünüyorum. Son şampiyona saygı duyuyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz liderliğimizi korumak istiyoruz. Kaybettiğimiz maçlar da olabilir ama bu ligde şampiyon olacak kapasitede olduğumuzu biliyoruz. İyi bir futbol oynuyoruz." Bizim gibi 4-5 takım var."
'Böyle atlıyorsun Valencia!''
MAÇ sonrasında F.Bahçe taraftarı, oyuncuları tribüne çağırırken en neşeli isim Batshuayi'ydi. Belçikalı oyuncu, takım arkadaşı Valencia'nın taklidini yapıp "Böyle atlıyorsun" diyerek herkesi güldürdü. Valencia da kahkahalarla karşılık verdi.
'Cumartesiyibekliyorum'
PERFORMANSI ile alkış alan Joshua King şunları söyledi: "Ligde lideriz, Avrupa'da varız, kupada da muhteşem bir futbol oynadık. İçinde bulunduğumuz her turnuvayı kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız olan skor ile soyunma odasına döndük. Büyük maçlar için F.Bahçe'ye geldim. Cumartesi günü oynayacağımız Trabzon maçı için sabırsızlanıyorum."
King gibi döndü!
EN son 15 Eylül'dekiRennes maçındaforma giyen 30 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sonrasında dünyeniden formasına kavuştu. Maçın açılış golünü atan JoshuaKing, Batshuayi'nin iki golünün de asistini yapan isimdi.