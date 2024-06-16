Batsman uçuyor!

Jose Mourinho'yu takımın başına getirip, elini rahatlatan Fenerbahçe yönetimi, transferde de, "Mourinho ile çalışmak isteyen gelsin"
kozunu kullanıyor. Sözleşmesi sona eren ve "İlk 11'de oynanacak maç sayısı"
maddesi nedeniyle bir yıllık opsiyonu devreye girmeyen Batshuayi de bunlardan biri. Yönetim geçen sezon sonradan oyuna girmesine rağmen golleriyle takımı sırtlayan Belçikalı golcüye 3 yıllık net kazancı imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptı.
KULÜBEDEN 24 GOL ATTI
Menajerinin Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerdiği
30 yaşındaki oyuncu
hem İstanbul'da yaşamaya devam etmek
hem de Mourinho ile çalışmak istediği
için Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'luk teklifini de elinde tutuyor. Ancak bu fiyatın üstünde gelecek tekliflere de kapalı değil. Bu nedenle son ana kadar görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor.
Batsman lakaplı yıldız
geçen sezon Dzeko'nun yedeği olarak
kulübede kalmasına rağmen 43 resmi maçta 24 gol-3 asistle oynamıştı.
Pek
çok karşılaşmaya ise son dakika golleriyle
damga vurmuştu.
MOURİNHO: BU TUTKUYA KUPA YAKIŞIR
Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Jose Mourinho, 22 Haziran'da yapacağı top başı öncesi Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nı yakından takip ediyor… Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçını efsane teknik direktör Alex Ferguson'la birlikte izleyen
Portekizli çalıştırıcı dün de adidas'ın bir etkinliğine katıldı. Tecrübeli teknik adam burada Fenerbahçe taraftarının tutkusundan söz etti. Ülkesi Portekiz'in 10 milyon nüfusu olduğunu, Fenerbahçe'nin ise 35 milyon taraftarı bulunduğuna vurgu yapan Mourinho, "Onlara baktığımda tutkularını görebiliyorum. Kulüp uzun yıllardır Süper Lig'i kazanamıyor. Bizim de amacımız bu kupayı kazanmak olacak" ifadelerini kullandı.