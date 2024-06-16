Batsman uçuyor!

Jose Mourinho'yu takımın başına getirip, elini rahatlatan Fenerbahçe yönetimi, transferde de,kozunu kullanıyor. Sözleşmesi sona eren vemaddesi nedeniyle bir yıllık opsiyonu devreye girmeyen Batshuayi de bunlardan biri. Yönetim geçen sezon sonradan oyuna girmesine rağmen golleriyle takımı sırtlayan30 yaşındaki oyuncuhem İstanbul'da yaşamaya devam etmekhem de Mourinho ile çalışmak istediğiiçinBatsman lakaplı yıldızgeçen sezon Dzeko'nun yedeği olarakkulübede kalmasına rağmenPekçok karşılaşmaya ise son dakika golleriyledamga vurmuştu.Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Jose Mourinho, 22 Haziran'da yapacağı top başı öncesi Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nı yakından takip ediyor…Portekizli çalıştırıcı dün de adidas'ın bir etkinliğine katıldı. Tecrübeli teknik adam burada Fenerbahçe taraftarının tutkusundan söz etti. Ülkesi Portekiz'in 10 milyon nüfusu olduğunu, Fenerbahçe'nin ise 35 milyon taraftarı bulunduğuna vurgu yapan Mourinho, "Onlara baktığımda tutkularını görebiliyorum. Kulüp uzun yıllardır Süper Lig'i kazanamıyor. Bizim de amacımız bu kupayı kazanmak olacak" ifadelerini kullandı.