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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Bavullarını topladı biletini kestirdi!

Bavullarını topladı biletini kestirdi!
Kaleyi sağlama almak isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki Hırvat kaleci Livakovic bavullarını topladı, uçak biletini aldı. Hırvatistan basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb'de takımın önemli isimleri Luka Ivanusec, Josip Sutalo, Bruno Petkovic ve Dominik Livakovic'in AEK maçlarının ardından ayrılacakları belirtildi. Livakovic'in, İspanya'ya uçak bileti aldığı ancak bunu sakladığı öne sürüldü. Hırvat eldiven için İspanya'dan önce Villarreal, ardından Almeria'nın adının geçtiği hatırlatıldı. 28 yaşındaki futbolcu için ayrıca Al Nassr'ın da ilgilendiği ve C seçeneğinin Fenerbahçe olduğu vurgulandı.

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Bavullarını topladı biletini kestirdi!
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