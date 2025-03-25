Bayern gözünü Yusuf’a dikti

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline dönüşürken, yeni bir gelişme de Almanya'dan geldi. Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih scout ekibi, 19 yaşındaki stoperi öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı. Henüz transfer için kesin karar verilmemekle birlikte sarı-lacivertli oyuncunun gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi. Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig'in yakından izlediği Yusuf, önceki akşam ilk milli maç heyecanını Macaristan deplasmanında yaşadı. 82. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna giren başarılı futbolcu, Fenerbahçe'de de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi durumunda.

BU YAZ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR

Bu sezon Fenerbahçe'de 7'si Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 1 asistlik katkı sağlayan Yusuf'un, sarı-lacivertli kulüp ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Genç futbolcuyu bu yıl satmayı düşünmeyen yönetim, gelecek sezon Avrupa'da daha da parlatıp rekor bir fiyatla oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi planlıyor.





DEĞERİNE DEĞER KATTI

Geçmiş piyasa değeri 150 bin Euro olan Yusuf Akçiçek, güncellemeyle birlikte 5.5 milyon Euro'ya yükselmişti. Yüzde %3566'lık bir artışla Türkiye rekoru kıran genç oyuncu, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi durumunda.

ANGEL CORREA KAPIŞMASI

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer döneminde bir kez daha karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Buenos Aires merkezli TyC Sports'un muhabiri Gaston Edul'un haberine göre; iki Türk takımı, Atletico Madrid'in Arjantinli sağ kanat oyuncusu Angel Correa için devreye girdi. Meksika'dan Tigres UANL kulübünün de kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 2026 Dünya Kupası öncesinde daha çok süre almak istediği ve bu sebeple takımdan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.