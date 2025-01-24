Bayern’in gözü Yusuf Akçiçek’te

u sezon ilk kez bir Avrupa maçına 11'de çıkan F.Bahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, şimdiden scoutların dikkatini çekmeyi başardı.Alman devinin scoutları, yetenekli ismi tribünden takip etti ve detaylı rapor tuttuğu gözlemlendi. Bu sezon Fenerbahçe ile 5. karşılaşmasına çıkan Yusuf, 1 gol atma başarısı gösterdi.