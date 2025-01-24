Bayern’in gözü Yusuf Akçiçek’te

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u sezon ilk kez bir Avrupa maçına 11'de çıkan F.Bahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, şimdiden scoutların dikkatini çekmeyi başardı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, her maç öncesi övgüyle bahsettiği 18 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih'in radarına girdi.
Alman devinin scoutları, yetenekli ismi tribünden takip etti ve detaylı rapor tuttuğu gözlemlendi. Bu sezon Fenerbahçe ile 5. karşılaşmasına çıkan Yusuf, 1 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca Bayern Münih'in, Beşiktaş'ın 17'lik santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da izlediği belirtildi.