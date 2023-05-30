Becao pazarlığı

Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae'nin yerini dolduramayan Fenerbahçe, gelecek sezon stoper mevkiini güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'yi kadrosunda düşünmüyor. Serdar Aziz özellikle son dönemde forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor. Attila Szalai'nin ise talipleri var. Yönetim ve scout ekibi alternatifler üzerinde çalışmaya başladı. Listenin ilk sırasındaki Rodrigo Becao için Udinese'nin kapısı çalındı. İtalyan kulübü, sözleşmesi 2024'te sona erecek Brezilyalı oyuncudan para kazanmak istiyor ve 7-8 milyon Euro'luk bir rakamı uygun görüyor. Fenerbahçe ise ilk etapta 3 milyon Euro ile teklifini yaptı. Szalai'nin yüksek bir bonservisle satılması halinde rakam biraz daha yukarı çekilebilecek. Transfer gerçekleşirse gelecek sezon savunma hattında Becao-Luan Peres tandemi olacak.Brezilya doğumlu. 1.91 boyunda ve sağ ayaklı. Futbola Bahia'da başladı. CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2019'da başlayan 4 yıllık Udinese kariyerinde 130 karşılaşmada oynadı. 6 gol-3 asiste ulaştı.