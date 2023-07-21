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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Becao’dan 5 yıllık imza

Becao’dan 5 yıllık imza

F.Bahçe için önceki gece İstanbul’a gelen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık imzayı attı

Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanan 19 Temmuz'da transferi açıklanan Rodrigo Becao, önceki gece İstanbul'a gelmişti. Dün sağlık kontrolünden geçen, stadı ve tesisleri gezen Brezilyalı stoper, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kanarya, transferi için büyük mücadele verdiği oyuncunun bonservis bedelini de duyurdu. Udinese'ye 8 milyon 312 bin 500 Euro'nun 3 sene içerisinde 5 taksit halinde ödeneceği bildirildi. 27 yaşındaki futbolcuya da yıllık 1.8 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi. Kariyerinde 177 maça çıkan Becao, 6 gol-3 asistle oynadı. F.Bahçe, bu sezonki 7. transferi olan Sambacı'nın adını Konferans Ligi 2. ön elemesi için UEFA'ya göndereceği listeye ekleyecek.

SZALAİ YUVADAN UÇTU
YAPTIĞI transferler nedeniyle elindeki yabancı sayısı 19'u bulan Fenerbahçe, bir de ayrığıla hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler dün, Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildiğini açıkladı. 25 yaşındaki Macar stoperin, Hoffenheim'a transfer olacağı öğrenildi. F.Bahçe'nin, Alman kulübüyle 15 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştığı, Szalai'nin de maaş konusunu görüşeceği öğrenildi.

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Becao’dan 5 yıllık imza
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