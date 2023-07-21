Becao’dan 5 yıllık imza

Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanan 19 Temmuz'da transferi açıklanan Rodrigo Becao, önceki gece İstanbul'a gelmişti.Kanarya, transferi için büyük mücadele verdiği oyuncunun bonservis bedelini de duyurdu. Udinese'yeödeneceği bildirildi. 27 yaşındaki futbolcuya da yıllık 1.8 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi. Kariyerinde 177 maça çıkan Becao, 6 gol-3 asistle oynadı.YAPTIĞI transferler nedeniyle elindeki yabancı sayısı 19'u bulan Fenerbahçe, bir de ayrığıla hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler dün, Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildiğini açıkladı. 25 yaşındaki Macar stoperin,F.Bahçe'nin, Alman kulübüyle 15 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştığı, Szalai'nin de maaş konusunu görüşeceği öğrenildi.