Becao’dan 5 yıllık imza

F.Bahçe için önceki gece İstanbul’a gelen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık imzayı attı
Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanan 19 Temmuz'da transferi açıklanan Rodrigo Becao, önceki gece İstanbul'a gelmişti. Dün sağlık kontrolündengeçen, stadı ve tesisleri gezen Brezilyalı stoper,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kanarya, transferi için büyük mücadele verdiği oyuncunun bonservis bedelini de duyurdu. Udinese'ye 8milyon 312 bin 500 Euro'nun 3 sene içerisinde5 taksit halinde ödeneceği bildirildi. 27 yaşındaki futbolcuya da yıllık 1.8 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi. Kariyerinde 177 maça çıkan Becao, 6 gol-3 asistle oynadı. F.Bahçe,bu sezonki 7. transferi olan Sambacı'nın adınıKonferans Ligi 2. ön elemesi için UEFA'yagöndereceği listeye ekleyecek.
SZALAİ YUVADAN UÇTU
YAPTIĞI transferler nedeniyle elindeki yabancı sayısı 19'u bulan Fenerbahçe, bir de ayrığıla hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler dün, Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildiğini açıkladı. 25 yaşındaki Macar stoperin, Hoffenheim'a transferolacağı öğrenildi. F.Bahçe'nin, Alman kulübüyle 15 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştığı, Szalai'nin de maaş konusunu görüşeceği öğrenildi.