Becao’ya yol göründü

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında İtalyan ekibi Udinese'den 8.3 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Rodrigo Becao için ayrılık çanları çalıyor. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 29 maçı kaçırırken 22 resmi maçta 1640 dakika süre alabilmişti. Mourinho yönetiminde ise sadece Göztepe karşısında görev yaptı. Deneyimli stoper ile İtalya ekibi Atalanta ve Torino ekipleri ilgileniyor. Atalanta daha önce de ilgilendiği Becao için Fenerbahçe'ye ilk teklifini yaptı. Sarılacivertli yönetim, 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonlu sözlü teklifi geri çevirdi. Fiyatın artırılması bekleniyor.