Beklemek bana göre değil

eçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve bu sezon da Fenerbahçe'de forma giyenülke basınına kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Oyun tarzıyla ilgili soruyu yanıtlayan"Eğer beni forvetin en ucunda ayağına top bekleyen bir şekilde gördüğünüz bir maç izliyorsanız, teknik direktör bana o şekilde talimat vermiştir. Bana özel bir görev verilmezse, sahanın her yerinde olmayı tercih ediyorum.dedi.2017-18'den bu yana ilk kez geçen sezonki kadar gol (Beşiktaş'ta 14 gol) attığı hatırlatılan Batshuayi, "Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet. Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair söz verdim.Sürem artınca goller de beraberinde geliyor" ifadelerini kullandı."Forvetler için sistemin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Gol atamazsan işe yaramazsın, iki gol atarsan dünyanın en iyisisin. Bu duruma alışmak için zihinsel olarak gerçekten güçlü olmalısınız. Son zamanlarda milli takım ile attığım gollerden sonra insanlar yeniden bana ilgi göstermeye başladı."yaşında geldiği ve kariyerinin zirvesinden uzaklaşıp uzaklaşmadığı hakkında ne düşündüğü sorulan Batshuayi, Real Madrid'in 34 yaşındaki gol makinesi Karim Benzema'yı örnek verdi. Belçikalı oyuncu, "Asla çok geç değildir. Bunu bana Karim Benzema'nın performansı inandırdı.diye konuştu.MilliTakım'da zaman zaman hakkının yeterince verilmediği yorumlarına da değinen deneyimli forvet şöyle konuştu: "Kötü hissettiğim zaman takımdan birisi her zaman bana destek olmuştur.'Gizemli çocuk' rolünü pek de becerebildiğim söylenemez."BELÇIKA Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Galler ve Hollanda ile oynayacağı maçlar için hazırlık kampına katılan Batshuayi, ülke basınında giyimiyle de çok konuşuldu. Özellikle kafasındaki bereye dikkat çekilirken, "Yine şov yapıyor" yorumlarında bulunuldu.