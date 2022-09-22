Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Beklemek bana göre değil
Giriş Tarihi: 22.9.2022

Beklemek bana göre değil

Beklemek bana göre değil

Oyun tarzını anlatan Belçikalı forvet, “Eğer en uçta top bekliyorsam, teknik direktör bana o görevi verdiği içindir. Gerçek Michy, sahada basmadık yer bırakmaz” diye konuştu

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve bu sezon da Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi, ülke basınına kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Oyun tarzıyla ilgili soruyu yanıtlayan 28 yaşındaki santrfor, "Eğer beni forvetin en ucunda ayağına top bekleyen bir şekilde gördüğünüz bir maç izliyorsanız, teknik direktör bana o şekilde talimat vermiştir. Bana özel bir görev verilmezse, sahanın her yerinde olmayı tercih ediyorum. Gerçek Michy, basmadık yer bırakmaz" dedi.

'BEŞİKTAŞ'TA İYİ İMAJ ÇİZDİM'
2017-18'den bu yana ilk kez geçen sezonki kadar gol (Beşiktaş'ta 14 gol) attığı hatırlatılan Batshuayi, "Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet. Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair söz verdim. Önemli olan, Beşiktaş'tan ayrılırken nasıl bir imaj çizdiğimdir. Sürem artınca goller de beraberinde geliyor" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN İLGİ GÖRÜYORUM'
"Forvetler için sistemin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Gol atamazsan işe yaramazsın, iki gol atarsan dünyanın en iyisisin. Bu duruma alışmak için zihinsel olarak gerçekten güçlü olmalısınız. Son zamanlarda milli takım ile attığım gollerden sonra insanlar yeniden bana ilgi göstermeye başladı."

BENZEMA İLHAM KAYNAĞIM
28 yaşında geldiği ve kariyerinin zirvesinden uzaklaşıp uzaklaşmadığı hakkında ne düşündüğü sorulan Batshuayi, Real Madrid'in 34 yaşındaki gol makinesi Karim Benzema'yı örnek verdi. Belçikalı oyuncu, "Asla çok geç değildir. Bunu bana Karim Benzema'nın performansı inandırdı. Forvet oyuncuları için emeklilik yaşının biraz daha uzadığını söyleyebiliriz. Önümde oynayacağım uzun yıllar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

GIZEMLI ÇOCUK OLAMAM
MilliTakım'da zaman zaman hakkının yeterince verilmediği yorumlarına da değinen deneyimli forvet şöyle konuştu: "Kötü hissettiğim zaman takımdan birisi her zaman bana destek olmuştur. Bu, diğer oyuncular için de geçerli, harika bir ortamımız var milli takımda. Tabii benim bir avantajım var; her zaman gülümsediğim için gülümsemediğimde insanlar kötü bir şeyler olduğunu anlıyordu. 'Gizemli çocuk' rolünü pek de becerebildiğim söylenemez."

MODA İKONU
BELÇIKA Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Galler ve Hollanda ile oynayacağı maçlar için hazırlık kampına katılan Batshuayi, ülke basınında giyimiyle de çok konuşuldu. Özellikle kafasındaki bereye dikkat çekilirken, "Yine şov yapıyor" yorumlarında bulunuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları paylaşacak!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
Kaşık atmak ne anlama geliyor? MasterChef kaşık atma ne demek, anlamı nedir? MasterChef Mehmet Şef yere kaşık attı!
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beklemek bana göre değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA