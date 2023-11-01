‘Bek’lenmeyen operasyon!

akatlıklarla boğuşan F.Bahçe'de Trabzonspor maçında oyun planlarında değişime gidilecek.Rodrigo Becao'nun ise durumu netleşmese de 6 haftalık bir süreçte takımdan ayrı olması bekleniyor. Kritik Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmaları kapıya dayanırken İsmail Kartal yeni hamlelere hazırlanıyor. Hücum etkinliklerinde 2-3-5 sistemini tercih eden deneyimli çalıştırıcı, Becao-Djiku'yu savunmada bekletiyordu.Takımdaki sakatlıklardan sonra sistem değişikliğine gidecek olan sarı-lacivertliler geride Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile bekleyecek.İsmail Kartal, Edin Dzeko'ya atılacak uzun toplarla pozisyon bulmayı düşünürkenTFF Hukuk Müşavirliği, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı PFDK'ya sevk etti. Kartal'ın, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalarından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak disipline gönderildiği duyuruldu. Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da Gaziantep FK maçının ardından kullanmış olduğu ifadeler sebebiyle PFDK'lık olduğu bildirildi.