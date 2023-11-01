‘Bek’lenmeyen operasyon!

Önemli sakatlıklar sonrası F.Bahçe’de planlar değişti. Oyun kurulumunu sol bek yerine stoper mevkiinde oynayacak olan Oosterwolde ile birlikte Ferdi Kadıoğlu gerçekleştirecek
Sakatlıklarla boğuşan F.Bahçe'de Trabzonspor maçında oyun planlarında değişime gidilecek. Serdar Aziz 1.5ay, Alexander Djiku 3 hafta, Fred2 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigo Becao'nun ise durumu netleşmese de 6 haftalık bir süreçte takımdan ayrı olması bekleniyor. Kritik Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmaları kapıya dayanırken İsmail Kartal yeni hamlelere hazırlanıyor. Hücum etkinliklerinde 2-3-5 sistemini tercih eden deneyimli çalıştırıcı, Becao-Djiku'yu savunmada bekletiyordu. Fred ile ataklar olgunlaşıyor, Ferdi ve Tadicile devamında tehlikeli pozisyonlar üretiliyordu.
HIZLI HÜCUM HAZIRLIĞI YAPILIYOR
Takımdaki sakatlıklardan sonra sistem değişikliğine gidecek olan sarı-lacivertliler geride Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile bekleyecek. ÖzellikleHollandalı oyuncunun topla çıkışlarınıbeğenen Kartal, 22 yaşındakigenç futbolcuyu geriden dribblingle çıkışlarüzerine çalıştırıyor. İsmail Kartal, Edin Dzeko'ya atılacak uzun toplarla pozisyon bulmayı düşünürken Ferdi Kadıoğluda bekten oyun kurulumundadaha fazla rol sahibi olacak.
İSMAİL KARTAL PFDK'LIK OLDU
TFF Hukuk Müşavirliği, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı PFDK'ya sevk etti. Kartal'ın, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalarından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak disipline gönderildiği duyuruldu. Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da Gaziantep FK maçının ardından kullanmış olduğu ifadeler sebebiyle PFDK'lık olduğu bildirildi.