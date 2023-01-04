Bekliyorum Aslanım!

Haji Wright’ın 14. dakikada attığı golle geriye düşen Kanarya, Batshuayi’nin biri penaltıdan iki vuruşu ile sonuca gitti. Fenerbahçe’nin 3, Antalya’nın bir topu direkten döndü. Rossi’nin golü faul, Fernando’nun 90+9’daki füzesi ise ofsayta takıldı. Sarı-al civertliler maç fazlasıyla lider oldu
DERBIYİ DE KAZANACAĞIZ Hatay'dan sonra Antalyaspor'u da avlayan Michy Batshuayi bu sezon ligde 8. golüne ulaştı. Bu gollerden 6'sı deplasmanlarda (Ankaragücü, İstanbulspor (3), Antalya (2)) geldi. İki golle galibiyette başrolü oynayan Belçikalı, "Çokzorlu bir maçtı. İyi bir takıma karşıoynayacağımızı biliyor duk. Ciddi birşekilde mücadele ettik. Takım olarakkazandık. Derbiden de galibiyetleayrılmak istiyoruz" dedi.
DİREKDÖVER! FENERBAHÇE'NİN 3,
Antalya'nın 1 topu direkten döndü. 11. dakikada King'in sol çaprazdan yaptığı vuruş, üst direkte patladı. 43'te ise Serdar Aziz'in kafası üst direğe takıldı. 55'te King yine direkleri dövdü ancak dönen topu Batshuayi tamamlayıp gol yaptı. Antalya ise Haji Wright'la 74'te aynı kaderi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 16 maçta toplamda 10 defa direklere takıldı.
GÜCÜMÜZ YETMEDİ
MAÇ sonrası Antalyalı futbolcular hakem Kadir Sağlam'ın etrafını sardı. Teknik direktör Nuri Şahin oyuncularını büyük bir güçlükle uzaklaştırırken, yardımcısı Groenendijk'in kırmızı görmesine engel olamadı. Genç hoca maç sonrası ise "Gücümüz yetmedi.F.Bahçe çok iyi takım. 2-1'den sonra havada gol kokusuvardı, golü bulduk ama yetmedi, yapacak bir şey yok" dedi.
G.SARAY NORMAL BİR MAÇ
JESUS pazar günü oynanacak G.Saray derbisi için şu yorumu yaptı: "Derbi bizim için normal bir maç. Kazanınca 3 puan alıyorsunuz. Biz bütün karşılaşmalarıkazanmak için sahaya çıkıyoruz.Barcelona ve Real Madrid ilede oynasak ben aynı düşünceile sahaya çıkarım. Her maç 3 puan."