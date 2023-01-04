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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Bekliyorum Aslanım!

Bekliyorum Aslanım!

Haji Wright’ın 14. dakikada attığı golle geriye düşen Kanarya, Batshuayi’nin biri penaltıdan iki vuruşu ile sonuca gitti. Fenerbahçe’nin 3, Antalya’nın bir topu direkten döndü. Rossi’nin golü faul, Fernando’nun 90+9’daki füzesi ise ofsayta takıldı. Sarı-al civertliler maç fazlasıyla lider oldu

DERBIYİ DE KAZANACAĞIZ
Hatay'dan sonra Antalyaspor'u da avlayan Michy Batshuayi bu sezon ligde 8. golüne ulaştı. Bu gollerden 6'sı deplasmanlarda (Ankaragücü, İstanbulspor (3), Antalya (2)) geldi. İki golle galibiyette başrolü oynayan Belçikalı, "Çok zorlu bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyor duk. Ciddi bir şekilde mücadele ettik. Takım olarak kazandık. Derbiden de galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.




DİREKDÖVER! FENERBAHÇE'NİN 3,
Antalya'nın 1 topu direkten döndü. 11. dakikada King'in sol çaprazdan yaptığı vuruş, üst direkte patladı. 43'te ise Serdar Aziz'in kafası üst direğe takıldı. 55'te King yine direkleri dövdü ancak dönen topu Batshuayi tamamlayıp gol yaptı. Antalya ise Haji Wright'la 74'te aynı kaderi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 16 maçta toplamda 10 defa direklere takıldı.

GÜCÜMÜZ YETMEDİ
MAÇ sonrası Antalyalı futbolcular hakem Kadir Sağlam'ın etrafını sardı. Teknik direktör Nuri Şahin oyuncularını büyük bir güçlükle uzaklaştırırken, yardımcısı Groenendijk'in kırmızı görmesine engel olamadı. Genç hoca maç sonrası ise "Gücümüz yetmedi. F.Bahçe çok iyi takım. 2-1'den sonra havada gol kokusu vardı, golü bulduk ama yetmedi, yapacak bir şey yok" dedi.

G.SARAY NORMAL BİR MAÇ
JESUS pazar günü oynanacak G.Saray derbisi için şu yorumu yaptı: "Derbi bizim için normal bir maç. Kazanınca 3 puan alıyorsunuz. Biz bütün karşılaşmaları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Barcelona ve Real Madrid ile de oynasak ben aynı düşünce ile sahaya çıkarım. Her maç 3 puan."

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