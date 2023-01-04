Bekliyorum Aslanım!

sonra Antalyaspor'u da avlayan Michy Batshuayi bu sezon ligde 8. golüne ulaştı. Bu gollerden 6'sı deplasmanlarda (Ankaragücü, İstanbulspor (3), Antalya (2)) geldi. İki golle galibiyette başrolü oynayan Belçikalı,dedi.3,Antalya'nın 1 topu direkten döndü. 11. dakikada King'in sol çaprazdan yaptığı vuruş, üst direkte patladı. 43'te ise Serdar Aziz'in kafası üst direğe takıldı. 55'te King yine direkleri dövdü ancak dönen topu Batshuayi tamamlayıp gol yaptı. Antalya ise Haji Wright'la 74'te aynı kaderi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 16 maçta toplamda 10 defa direklere takıldı.MAÇ sonrası Antalyalı futbolcular hakem Kadir Sağlam'ın etrafını sardı. Teknik direktör Nuri Şahin oyuncularını büyük bir güçlükle uzaklaştırırken, yardımcısı Groenendijk'in kırmızı görmesine engel olamadı. Genç hoca maç sonrası isededi.JESUS pazar günü oynanacak G.Saray derbisi için şu yorumu yaptı: "Derbi bizim için normal bir maç. Kazanınca 3 puan alıyorsunuz.Her maç 3 puan."