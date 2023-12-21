Bekliyorum Aslan’ım!

Cengiz bir gol bir asistle, Batshuayi ise biri penaltıdan 3 golle 11’e dönüş yaptı. Ev sahibi ekip Kemen, Thiam (pen.) ve Cardoso ile heyecanı hep sıcak tuttu. 90+8’de Fred direkt, 90+10’da da Mert Hakan ikinci sarıdan kırmızı gördü
Kanarya 24 Aralık'ta Kadıköy, 29 Aralık'ta da Riyad'da oynanacak iki derbi öncesi kaza yaşamadı
ONA HER YER KADIKÖY
Son dakikasına kadar tansiyonunun düşmediği maçta Kayserispor'u yenmeyi başaran Fenerbahçe, busezon ligde deplasman mağlubiyetiolmayan tek takım durumunda. Bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, en son 2005-06 sezonunda dış sahada daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamıştı. (8G/1B).
CENGAVER
CENGİZ Ünder, yaşadığı uzun sakatlık sonrası Kayseri'de 11'de sahaya çıktı. 8. dakikadasağ ayağıylagol perdesini açan millifutbolcu, 40. dakikadaBatshuayi'ye asist yaptı. Cengiz, Aralık 2018'den (Parma; Roma formasıyla) bu yana ilk kez deplasmandaki bir lig maçında hem gol hem asist üretti.
KAYSERİ BOZULDU
EN son 7 Ekim'de Ankaragücü'ne yenilen Kayserispor, düne kadar kupa ve ligde 9 maçını kaybetmemişti. (8G/1B). Seriyi sona erdiren Fenerbahçe, Süper Lig'de bu deplasmanda en gollü galibiyetini aldı.
HAT-TRICK ŞOV
RESMI maçlarda 5 golü olan Batshuayi, Dzeko'nun sakatlığında 11'de görev aldı. Belçikalı oyuncu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinciyaşarken, biri penaltıdan 3kez fileleri buldu. Batshuayi, Süper Lig'deki iki hat-trick'ini de Fenerbahçe formasıyla deplasmanda yaptı. (Kayserispor/ İstanbulspor). Tecrübeli yıldızın Türkiye'deki lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi 5 golle Kayserispor oldu.