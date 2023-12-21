Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Bekliyorum Aslan’ım!
Giriş Tarihi: 21.12.2023

Bekliyorum Aslan’ım!

Bekliyorum Aslan’ım!

Cengiz bir gol bir asistle, Batshuayi ise biri penaltıdan 3 golle 11’e dönüş yaptı. Ev sahibi ekip Kemen, Thiam (pen.) ve Cardoso ile heyecanı hep sıcak tuttu. 90+8’de Fred direkt, 90+10’da da Mert Hakan ikinci sarıdan kırmızı gördü

Kanarya 24 Aralık'ta Kadıköy, 29 Aralık'ta da Riyad'da oynanacak iki derbi öncesi kaza yaşamadı

ONA HER YER KADIKÖY
Son dakikasına kadar tansiyonunun düşmediği maçta Kayserispor'u yenmeyi başaran Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasman mağlubiyeti olmayan tek takım durumunda. Bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, en son 2005-06 sezonunda dış sahada daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamıştı. (8G/1B).

CENGAVER
CENGİZ Ünder, yaşadığı uzun sakatlık sonrası Kayseri'de 11'de sahaya çıktı. 8. dakikada sağ ayağıyla gol perdesini açan milli futbolcu, 40. dakikada Batshuayi'ye asist yaptı. Cengiz, Aralık 2018'den (Parma; Roma formasıyla) bu yana ilk kez deplasmandaki bir lig maçında hem gol hem asist üretti.

KAYSERİ BOZULDU
EN son 7 Ekim'de Ankaragücü'ne yenilen Kayserispor, düne kadar kupa ve ligde 9 maçını kaybetmemişti. (8G/1B). Seriyi sona erdiren Fenerbahçe, Süper Lig'de bu deplasmanda en gollü galibiyetini aldı.

HAT-TRICK ŞOV
RESMI maçlarda 5 golü olan Batshuayi, Dzeko'nun sakatlığında 11'de görev aldı. Belçikalı oyuncu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşarken, biri penaltıdan 3 kez fileleri buldu. Batshuayi, Süper Lig'deki iki hat-trick'ini de Fenerbahçe formasıyla deplasmanda yaptı. (Kayserispor/ İstanbulspor). Tecrübeli yıldızın Türkiye'deki lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi 5 golle Kayserispor oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülker iki ayrı holding kurdu…
'Korkak' kavgası: Kriz büyüyor! Mansur Yavaş’tan Akşener’e yanıt geldi
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Son dakika haberleri: Galatasaray derbi öncesi 3 puanı kaptı! Aslan evinde Karagümrük’ü tek golle yıktı…
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki katliama tepki: İnsanlık adına utanç verici
Mansur Yavaş'ın adrese teslim ihaleleri PORTAŞ'ı böyle batırdı! İşte kötü yönetimin kara bilançosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekliyorum Aslan’ım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA