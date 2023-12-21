Bekliyorum Aslan’ım!

Kanarya 24 Aralık'ta Kadıköy, 29 Aralık'ta da Riyad'da oynanacak iki derbi öncesi kaza yaşamadıSon dakikasına kadar tansiyonunun düşmediği maçta Kayserispor'u yenmeyi başaranBu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, en son 2005-06 sezonunda dış sahada daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamıştı. (8G/1B).CENGİZ Ünder, yaşadığı uzun sakatlık sonrası Kayseri'de 11'de sahaya çıktı.Cengiz, Aralık 2018'den (Parma; Roma formasıyla) bu yana ilk kez deplasmandaki bir lig maçında hem gol hem asist üretti.EN son 7 Ekim'de Ankaragücü'ne yenilen Kayserispor, düne kadar kupa ve ligde 9 maçını kaybetmemişti. (8G/1B). Seriyi sona erdiren Fenerbahçe, Süper Lig'de bu deplasmanda en gollü galibiyetini aldı.RESMI maçlarda 5 golü olan Batshuayi, Dzeko'nun sakatlığında 11'de görev aldı. Belçikalı oyuncu,Batshuayi, Süper Lig'deki iki hat-trick'ini de Fenerbahçe formasıyla deplasmanda yaptı. (Kayserispor/ İstanbulspor). Tecrübeli yıldızın Türkiye'deki lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi 5 golle Kayserispor oldu.