Belçika’da yener İstanbul’da turlarız

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndan lider olarak çıkan Fenerbahçe, dün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti. Galatasaray'ın elenmesiyleBelçika Ligi'nde 62 puanla liderlik koltuğunda oturan mavi-sarılıları eleyerek yoluna devam etmek isteyenSon 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi, 15 Mart'ta yapılacak. Bu kurada olası yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final müsabakaları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.Saint-Gilloise, bu sezon Avrupa Ligi'nde evinde LASK (2-0) ve Liverpool'u (2-1) yendi ancak 8 puanla üçüncü olarak Konferans Ligi'ne düştü.Ligi'nde en yakın rakibi Anderlecht'in 8 puan önünde 62 puanla zirvede.20 maçtır (16G-4B) yenilmeyen Gilloise'de Cezayirli santrfor Mohamed Amoura 20 golle takımını sırtlıyor. Gustaf Nilsson 11, Eckert Ayensa da 9 golle parladı.Jupiler Pro Lig'e (1. Lig) 2020-21 sezonunda çıkarken sırasıyla bu süreçte ligi 2'inci ve 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa bileti aldı.milyon Euro değeri bulunan ve 25.1 yaş ortalaması olan Alexander Blessin'in çalıştırdığı takım, 3-5-2 taktiğiyle oynuyor.sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen Gilloise, Leverkusen'e kaybetmişti.GÜRCAN BİLGİÇİki maçta da favori bizizen sert takımlardan biri geldi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadılar, şampiyonluğu son hafta kaçırdılar.Ama Fenerbahçe de iyi takım. Güçlü rakipler karşısında daha iyi organize ve konsantre oluyorlar. Zaten bu turla beraber kolay diyeceğimiz rakip yok. İsmail Hoca'nın ekibi, şimdiden analizlere başlamış, strateji peşine düşmüştür. Ben Fenerbahçe'yi iki maçta da favori görüyorum. Tecrübeli kadrosu ve inanmış bir taraftarı var.Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, zor bir rakiple eşleştiklerini söyledi. A Spor'a konuşan Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım.Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çok taraftarımız oluyor.Hepimizin inancı, Fenerbahçe'yi finalde görmek. Stadyumun isminden dolayı (Ayasofya Stadı) orada bir kupa kaldırmak hepimizin isteği. Heyecanla o günü bekliyoruz, hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı