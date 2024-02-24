Belçika’da yener İstanbul’da turlarız

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndan lider olarak çıkan Fenerbahçe, dün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti. Galatasaray'ın elenmesiyle Avrupa'daki tek temsilcimiz olarak kalan sarı-lacivertliler, 7 Mart'taki ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 14 Mart'ta Kadıköy'de olacak.
Belçika Ligi'nde 62 puanla liderlik koltuğunda oturan mavi-sarılıları eleyerek yoluna devam etmek isteyen Kanarya'nın hedefi, finale kadar yürüyüp kupayı kaldırmak.
TURNUVANIN FİNALİ ATİNA'DA
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi, 15 Mart'ta yapılacak. Bu kurada olası yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final müsabakaları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak. Turnuvada şampiyon, 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
RAKİBİ TANIYALIM
UNION
Saint-Gilloise, bu sezon Avrupa Ligi'nde evinde LASK (2-0) ve Liverpool'u (2-1) yendi ancak 8 puanla üçüncü olarak Konferans Ligi'ne düştü.
BELÇİKA
Ligi'nde en yakın rakibi Anderlecht'in 8 puan önünde 62 puanla zirvede.
LİGDE
20 maçtır (16G-4B) yenilmeyen Gilloise'de Cezayirli santrfor Mohamed Amoura 20 golle takımını sırtlıyor. Gustaf Nilsson 11, Eckert Ayensa da 9 golle parladı.
BELÇİKA
Jupiler Pro Lig'e (1. Lig) 2020-21 sezonunda çıkarken sırasıyla bu süreçte ligi 2'inci ve 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa bileti aldı.
66.5
milyon Euro değeri bulunan ve 25.1 yaş ortalaması olan Alexander Blessin'in çalıştırdığı takım, 3-5-2 taktiğiyle oynuyor.
GEÇEN
sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen Gilloise, Leverkusen'e kaybetmişti.
BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
İki maçta da favori biziz
Çekilebilecek
en sert takımlardan biri geldi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadılar, şampiyonluğu son hafta kaçırdılar. Birlikte oynamayı bilen, özellikle de kendi sahasında sert bir takım.
Ama Fenerbahçe de iyi takım. Güçlü rakipler karşısında daha iyi organize ve konsantre oluyorlar. Zaten bu turla beraber kolay diyeceğimiz rakip yok. İsmail Hoca'nın ekibi, şimdiden analizlere başlamış, strateji peşine düşmüştür. Ben Fenerbahçe'yi iki maçta da favori görüyorum. Tecrübeli kadrosu ve inanmış bir taraftarı var. Yolu açık olsun.
BAKİ: O STATTA KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, zor bir rakiple eşleştiklerini söyledi. A Spor'a konuşan Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez.
Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çok taraftarımız oluyor. Hocamızın iyi ders çalışması ile turu geçeceğimize inanıyoruz.
Hepimizin inancı, Fenerbahçe'yi finalde görmek. Stadyumun isminden dolayı (Ayasofya Stadı) orada bir kupa kaldırmak hepimizin isteği. Heyecanla o günü bekliyoruz, hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı