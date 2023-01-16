Ben şampiyon olmaya geldim

Fenerbahçe'ye imza attıktan 5 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın karşılaşma sonrası galibiyet üçlüsünü çektiren isimdi. Maçtan sonra iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Sahada çok iyi mücadele vardı ama biz çok istedik.Şimdi birlik olma zamanı. Fenerbahçe çatısı altında futbol oynamak farklı. Heyecan vardı içimde ama oynadıkça attım. Daha çok çalışacağım ve bu formaya layık olmaya çalışacağım."53'TE Fenerbahçe'de Emre Mor ve Valencia rakiplerinden sıyrılıp hızlı bir şekilde G.Antep ceza sahasına kadar geldi. Emre, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yanındaki Valencia'ya verdi, tecrübeli oyuncunun boş ağlara yaptığı vuruş savunmada kaldı. Bu pozisyonu değerlendiremeyen sarı-lacivertliler 2 dakika sonra golü kalesinde gördü. Kitsiou, Nisan 2021'den (Denizlispor; Ankaragücü formasıyla) bu yana Süper Lig'deki ilk golünü attı. 89'da Valencia yine karşı karşıyada topu ağlara gönderemedi.