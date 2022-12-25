Ben sezon sonuna bakarım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu sezon ilk kez iki lig maçını üst üste kaybetti. G.Saray'ın bugün kazanması halinde lider olacağının hatırlatılması üzerine Portekizli hoca,cevabını verdi. Crespo'nun atılmasının ardından her şeyin değiştiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü bir rakibe karşı oynadık. 3 maçtır üst üste kırmızı kart görüyoruz." 'KIRMIZIYA BİR ŞEY DEMEM'"Crespo'nun kırmızısında hakeme bir şey diyemem. Ancak daha önceki Batshuayi ve Pedro'nun kırmızılarının kolay olduğunu düşünüyorum. Bütün mağlubiyetler hep eksikken geliyor. Rakip 1 kişi fazla oynamanın avantajını kullandı."F.Bahçe uzatlamalarla birlikte 107 dakika süren maçta kaleyi bulamadı. Kanarya maç boyunca 8 kez şut denemesi yaparken hiç isabet sağlayamadı., bordo-mavili takıma karşı kötü gidişatına devam etti. Trabzonspor karşısında son 12 Süper Lig maçında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kanarya, sadece 2 kez kazandı. Sarılacivertlilerin iki galibiyeti de 2020-21 sezonunda geldi.MAÇA kulübede başlayan ve 86'da oyuna giren Mert Hakan Yandaş, müsabaka sırasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Bana saldırıyor gol sonrası" dedi. Söz konusu güvenlik görevlisi de Mert Hakan'ın, kendisine küfür ettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu, şikâyetçi olacağını söyledi.