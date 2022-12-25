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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Ben sezon sonuna bakarım!

Ben sezon sonuna bakarım!

“Bütün yenilgiler hep eksikken geliyor. G.Saray kazanır mı bilmiyorum, önemli olan sezon sonu lider olabilmek”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu sezon ilk kez iki lig maçını üst üste kaybetti. G.Saray'ın bugün kazanması halinde lider olacağının hatırlatılması üzerine Portekizli hoca, "Hafta bittiğinde liderliği kaybedecek miyiz bunu göreceğiz ama önemli olan sezon sonunda lider olabilmek. Ben buna bakıyorum. G.Saray kazanacak mı bilmiyorum" cevabını verdi. Crespo'nun atılmasının ardından her şeyin değiştiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü bir rakibe karşı oynadık. 3 maçtır üst üste kırmızı kart görüyoruz." 'KIRMIZIYA BİR ŞEY DEMEM'
"Crespo'nun kırmızısında hakeme bir şey diyemem. Ancak daha önceki Batshuayi ve Pedro'nun kırmızılarının kolay olduğunu düşünüyorum. Bütün mağlubiyetler hep eksikken geliyor. Rakip 1 kişi fazla oynamanın avantajını kullandı."

107 DAKİKADA SIFIR ÇEKTİ!
F.Bahçe uzatlamalarla birlikte 107 dakika süren maçta kaleyi bulamadı. Kanarya maç boyunca 8 kez şut denemesi yaparken hiç isabet sağlayamadı.

12 MAÇTA 2 KEZ GÜLDÜ
F.BAHÇE, bordo-mavili takıma karşı kötü gidişatına devam etti. Trabzonspor karşısında son 12 Süper Lig maçında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kanarya, sadece 2 kez kazandı. Sarılacivertlilerin iki galibiyeti de 2020-21 sezonunda geldi.

MERT HAKAN: GÜVENLİK BANA SALDIRDI
MAÇA kulübede başlayan ve 86'da oyuna giren Mert Hakan Yandaş, müsabaka sırasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Benim ülkemde ısınırken güvenlik görevlisinin işi beni korumak. Bana saldırıyor gol sonrası" dedi. Söz konusu güvenlik görevlisi de Mert Hakan'ın, kendisine küfür ettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu, şikâyetçi olacağını söyledi.

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