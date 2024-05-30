Benim 3 yıllık hocam Mourinho!

F.Bahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dün Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi ve müjdeyi de verdi. Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gideceğini hatırlatırken, orada Mourinho ile de görüşeceğini söyledi ve şöyle devam etti: "Mourinho'yla 2 saat konuştuk.Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." Yıldırım, bir üyeninsorusuna ise şu yanıtı verdi: "Mourinho geliyor. Şampiyon olursak uzatırız. Bu soruyu bizden sonra gelenlere sorarsınız. Öyle bir fikrimiz yok. Mourinho gelecek. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur" cevabını verdi.SEÇIM çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör adayının ardından statla ilgili planlarının detayları da belli oldu. Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlığa gelmesi halinde Ülker Stadyumu'nu yenilemeyi ve stat kapasitesini artırmayı planlıyor. Konuyla ilgili görseller paylaşılırken Aziz Yıldırım, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda "2 sene içerisinde stat hazır olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek ve kale arkasında koltuklar kaldırılacak. Kapasite 60.000 olacak. Tekrardanifadelerini kullandı.Yıldırım ve listesinde yer alan isimler, Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Yıldırım, Anıtkabir'de kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.