Benim hâlâ inancım var

Maç fazlasıyla zirvede farkı 2'ye düşüren Mourinho'nun ekibi, şimdi Beşiktaş'ı bekliyor



FRED 2025'TE İLK KEZ

LİGDE 174 gün sonra gol sevinci yaşayan Fred, 2025 yılında ilk kez fileleri sarstı. Fenerbahçe'de toplamda 5 gol, 6 asiste ulaşan Brezilyalı orta saha, geçen sezonki 3 gol, 7 asistlik performansını geride bıraktı. Ayrıca Sambacı oyuncu, skora bir kez daha katkı yapması durumunda, 2022-2023 Manchester United'daki 12 gollük (6 gol, 6 asist) dönemini de geçecek.





TALİSCA'DAN 5'İ BİR YERDE

BODRUM FK, Trabzonspor (3), Sivasspor (2) ve Kayserispor karşılaşmalarında ağları havalandırarak Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösteren Anderson Talisca, dün yine Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı. İlk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı yıldız, Gaziantep FK'nın da filelerini penaltıdan sarsarak seriyi 5 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin son 14 golünün 8'ine imzasını koyan Sambacı, tam bir yıldız olduğunu gösterdi.

KOSTİC DERBİDE YOK!

FENERBAHÇE'NİN tecrübeli oyuncusu Filip Kostic, 15. dakikada sarı kart gördü ve sınırı aştı. Cezalı duruma düşen 32 yaşındaki Sırp oyuncu, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.



DZEKO GOLÜ HATIRLADI

TADİC'İN kornerden kullandığı topu şık bir vuruşla tamamlayan Edin Dzeko, takımını öne geçirerek rahatlattı. 2 Şubat'taki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra ligde tam 83 gün sonra fileleri havalandırarak sessizliğini bozan Bosna Hersekli santrfor, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20. golünü kaydetti.



İRFAN CAN İSYAN ETTİ

MAÇ sonrası Gaziantep FK'lı oyuncularla gerginlik yaşayan F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, yaşananlara tepki gösterdi. Tecrübeli file bekçisi, "Isınmada su istediler, verdim. Gole sevindiğim için tüm stat, kale arkası küfürler etti. Takımım 3-1 önde, tabii ki zamana oynayacağım. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun" ifadesini kullandı.