Benim kim olduğum belli!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı öncesi konuştu. Sosyal medya hesabından 'The Crying One (Ağlayan biri)' paylaşımında bulunan G.Saraylı İcardi'ye cevap verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Ben 'Special' olduğumu gösterdim. 25 yılda 26 kupa kazandım. Bir maç benim kariyerimi belirlemez. 25 yıllık kariyerim benim kim olduğumu belirliyor. İcardi bir 'GOAT' (Greatest of All Time (Tüm Zamanların En İyisi). Onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, susup kabul ediyorum" dedi.

%50 DAHA AZ SAKATLIK OLDU

"Sakatlıkların nedeni ne?" sorusuna büyük tepki gösteren Mourinho, şöyle konuştu: "Geçen sezonun aynı dönemine bakınca farklı durumdayız. Geçen sene şubat ortasındaki sakatlıklara bakınca yüzde 50 fark var. Yarı yarıya daha az sakatlık yaşanmış. İnsanların neden bu kadar gözüne batıyor bu sakatlıklar, çünkü hepsi savunma oyuncuları. Kimse çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe atmışlar. Ancak, ben korurum."

BEN BU ÜLKE İÇİN ÇALIŞIYORUM

"Paylaşımlarınızla ligin marka değerine zarar verdiğiniz söyleniyor. Böyle düşünüyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Portekizli, "Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız zarar veriyorum. Mutlu değilseniz, tam tersini düşünürsünüz. Ben Fenerbahçe ve bu ülke için çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.