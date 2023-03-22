Berisha’dan F.Bahçe’ye 4.5 milyonluk piyango!

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Augsburg'a gönderdiği Mergim Berisha'nın geri dönüşü olmadığını SABAH Spor yazmıştı. Sky Almanya da Bundesliga ekibinin bu sezon 19 resmi maçta 8 gol-4 asistle oynayan ve Almanya Milli Takımı'na çağrılan Berisha'yı geri göndermeyeceğini duyurdu. Habere göre; Bundesliga ekibi, oyuncunun sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini kullanacak. F.Bahçe, 24 yaşındaki santrforu 2021 yazında 5 milyon Euro bonservisle Salzburg'dan almıştı.F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftadan ertelenen maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya 82-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Motley 22, Guduric 19, Carsen Edwards da 16 sayı kaydetti. Milano ekibinde ise Shabazz Napier 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Kanarya üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.