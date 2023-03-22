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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Berisha’dan F.Bahçe’ye 4.5 milyonluk piyango!

Berisha’dan F.Bahçe’ye 4.5 milyonluk piyango!
Fenerbahçe'nin kiralık olarak Augsburg'a gönderdiği Mergim Berisha'nın geri dönüşü olmadığını SABAH Spor yazmıştı. Sky Almanya da Bundesliga ekibinin bu sezon 19 resmi maçta 8 gol-4 asistle oynayan ve Almanya Milli Takımı'na çağrılan Berisha'yı geri göndermeyeceğini duyurdu. Habere göre; Bundesliga ekibi, oyuncunun sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini kullanacak. F.Bahçe, 24 yaşındaki santrforu 2021 yazında 5 milyon Euro bonservisle Salzburg'dan almıştı.

KANARYA İTALYA'DA UÇAMADI
F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftadan ertelenen maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya 82-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Motley 22, Guduric 19, Carsen Edwards da 16 sayı kaydetti. Milano ekibinde ise Shabazz Napier 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Kanarya üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

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Berisha’dan F.Bahçe’ye 4.5 milyonluk piyango!
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