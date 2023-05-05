Beşiktaş’a kaptırmayalım!

Fenerbahçe çifte şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken,Sarı-lacivertliler, takıma katkı veren isimleri kaybetmek istemiyor.28 yaşındaki orta saha, bu sene istediği süreyi alamamasına rağmen en kritik anlarda golleriyle sahneye çıkmayı bildi.Yönetim,Bu zammasıcak bakan futbolcu,Sezon sonu yaklaşırkenve sözleşmelerin bitişineaz bir zaman kalırken, Fenerbahçeimzaları attırıp sürprizyaşamak istemiyor.Siyah-beyazlılar,Zajc'ın F.Bahçe ile bağlarınınkopmasını bekliyor. Sürenindolmasıyla birlikte hemendevreye girecek olan Beşiktaş,Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi 8 numara krizi yaşanıyor...nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.'ın, Giresun deplasmanında sahaya 11 çıkması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu,