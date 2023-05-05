Beşiktaş’a kaptırmayalım!

Sarı-lacivertliler, forma giydiği maçlarda takıma büyük katkı veren Sloven yıldızı kaybetmek istemiyor. Ezeli rakibi, tecrübeli orta saha için tetikte bekliyor
Fenerbahçe çifte şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, sözleşmesi bitecekoyuncuların durumuda yönetimin masasındaduruyor. Sarı-lacivertliler, takıma katkı veren isimleri kaybetmek istemiyor. Bunların başındada Miha Zajc geliyor.2018-19 sezonundaEmpoli'dentransfer edilen,2020-21 sezonunuGenoa'da kiralık olarakgeçiren 28 yaşındaki orta saha, bu sene istediği süreyi alamamasına rağmen en kritik anlarda golleriyle sahneye çıkmayı bildi.
DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Yönetim, Fenerbahçe'deyıllık 600 bin Euro kazananZajc'la yaptığı ilk görüşmedeyeni ücretini 1.5 milyon Euroolarak belirledi. Bu zammasıcak bakan futbolcu, düzenliolarak forma giyme şartıkoydu. Sezon sonu yaklaşırkenve sözleşmelerin bitişineaz bir zaman kalırken, Fenerbahçeimzaları attırıp sürprizyaşamak istemiyor. FutbolcuyaBeşiktaş kulübünün de ilgisibiliniyor. Siyah-beyazlılar,Zajc'ın F.Bahçe ile bağlarınınkopmasını bekliyor. Sürenindolmasıyla birlikte hemendevreye girecek olan Beşiktaş,düzenli oynama teklfinioyuncuya sunacak.
GİRESUN'DA GÖREV ZAJC'IN
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi 8 numara krizi yaşanıyor... İsmail Yükseksakatlığı, Arao sarı, İrfanCan Kahveci ise kırmızı kartcezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Üstadale yırtığı ve antrenmaneksikliği nedeniyleBaşakşehir, İstanbul ve Sivaskarşılaşmalarını kaçıranZajc'ın, Giresun deplasmanında sahaya 11 çıkması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Karagümrükmaçında oyuna ikinci yarı girmişve 5 dakika sonra skoru1-1'e getiren golü atarak takımınaumut olmuştu.