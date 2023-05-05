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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Beşiktaş’a kaptırmayalım!

Samet YÜKSEL
Beşiktaş’a kaptırmayalım!

Sarı-lacivertliler, forma giydiği maçlarda takıma büyük katkı veren Sloven yıldızı kaybetmek istemiyor. Ezeli rakibi, tecrübeli orta saha için tetikte bekliyor

Fenerbahçe çifte şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da yönetimin masasında duruyor. Sarı-lacivertliler, takıma katkı veren isimleri kaybetmek istemiyor. Bunların başında da Miha Zajc geliyor. 2018-19 sezonunda Empoli'den transfer edilen, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki orta saha, bu sene istediği süreyi alamamasına rağmen en kritik anlarda golleriyle sahneye çıkmayı bildi.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Yönetim, Fenerbahçe'de yıllık 600 bin Euro kazanan Zajc'la yaptığı ilk görüşmede yeni ücretini 1.5 milyon Euro olarak belirledi. Bu zamma sıcak bakan futbolcu, düzenli olarak forma giyme şartı koydu. Sezon sonu yaklaşırken ve sözleşmelerin bitişine az bir zaman kalırken, Fenerbahçe imzaları attırıp sürpriz yaşamak istemiyor. Futbolcuya Beşiktaş kulübünün de ilgisi biliniyor. Siyah-beyazlılar, Zajc'ın F.Bahçe ile bağlarının kopmasını bekliyor. Sürenin dolmasıyla birlikte hemen devreye girecek olan Beşiktaş, düzenli oynama teklfini oyuncuya sunacak.

GİRESUN'DA GÖREV ZAJC'IN
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi 8 numara krizi yaşanıyor... İsmail Yüksek sakatlığı, Arao sarı, İrfan Can Kahveci ise kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Üst adale yırtığı ve antrenman eksikliği nedeniyle Başakşehir, İstanbul ve Sivas karşılaşmalarını kaçıran Zajc'ın, Giresun deplasmanında sahaya 11 çıkması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı girmiş ve 5 dakika sonra skoru 1-1'e getiren golü atarak takımına umut olmuştu.

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Beşiktaş’a kaptırmayalım!
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