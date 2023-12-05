Beyaz sayfayla Derbiye!

kavuşan Fenerbahçe'nin yüzü güldü. Pendikspor maçının 9. dakikasında sakatlanan Brezilyalı'nın forma giyemediği 5 maçta sarı-lacivertliler 3 yenilgi almış, bir karşılaşma berabere biterken sadece bir galibiyet elde etmişti. İlk yarıda 41 kez topla buluşan, 31 pas veren, bunlarda yüzde 77.4 isabet sağlayan Fred, 74. dakikada yerini King'e bıraktı. Maçı 52 kez topla buluşma, 40 pas ve 77.5 pas isabeti ile tamamladı. Sosyal medyadayorumları dikkat çekti.İrfan Can Kahveci, önce Clinton N'Jie'yi şık bir çalımla geçti, vuracağı yeri kestirdi, önünü açtı, topu uzak köşeye yollayıp, golü buldu. Süper Lig'deki 6. golüne ulaşan yıldız futbolcu, "G.Birliği'nde oynarken Hurşut Meriç vardı, onun gibi vurmaya çalışıyorum" yorumu yaptı.29 Ekim'de oynanansonraki 3 haftayı sessiz geçen Dzeko, dün ise fileleri havalandırdı.Boşnak kaptan, krallık yarışındamaçında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Osayi, dün takıma döndü. 25 yaşındaki oyuncu, İrfan Can'ın golünde asisti yapan isim oldu. Nijeryalı, bu sezon ligde ilk kez gol pası verirken toplamda 4. asistine ulaştıF.BAHÇE'NIN dün aldığı galibiyette 2 asistle Tadic de ön plandaydı. Karagümrük galibiyetinde 2 golle başrolü oynayan Sırp oyuncu, Szymanski ve Dzeko'nun gollerinde verdiği paslarla ligde