Beyaz sayfayla Derbiye!

Kadıköy’de perdeyi Szymanski açtı. İrfan Can’ın füzesi takımı rahatlattı. İkinci yarının başında Manaj farkı bire indirdi. Sonrasında Alaaddin (k.k) ve Dzeko’nun golleri skoru belirledi
FRED'İN VARLIĞI YETTİ Fred'e kavuşan Fenerbahçe'nin yüzü güldü. Pendikspor maçının 9. dakikasında sakatlanan Brezilyalı'nın forma giyemediği 5 maçta sarı-lacivertliler 3 yenilgi almış, bir karşılaşma berabere biterken sadece bir galibiyet elde etmişti. İlk yarıda 41 kez topla buluşan, 31 pas veren, bunlarda yüzde 77.4 isabet sağlayan Fred, 74. dakikada yerini King'e bıraktı. Maçı 52 kez topla buluşma, 40 pas ve 77.5 pas isabeti ile tamamladı. Sosyal medyada "Rabbimbu taraftara bir daha Fred'siz Fenerbahçemaçı izletmesin", "Döndü iki gözümün çiçeği","Mest olduk", "Seni veren Allah'aşükürler olsun" yorumları dikkat çekti.
ÖLÇTÜ, BİÇTI, ATTI
İrfan Can Kahveci, önce Clinton N'Jie'yi şık bir çalımla geçti, vuracağı yeri kestirdi, önünü açtı, topu uzak köşeye yollayıp, golü buldu. Süper Lig'deki 6. golüne ulaşan yıldız futbolcu, "G.Birliği'nde oynarken Hurşut Meriç vardı, onun gibi vurmaya çalışıyorum" yorumu yaptı.
İCARDI'Yİ YAKALADI
29 Ekim'de oynanan Pendik maçındahat-trick yapıp sonraki 3 haftayı sessiz geçen Dzeko, dün ise fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 14 maçta11. kez ağları sarsan Boşnak kaptan, krallık yarışında G.Saraylıİcardi'yi (11)yakaladı.
OSAYİ ASİSTLE DÖNDÜ Karagümrük maçında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Osayi, dün takıma döndü. 25 yaşındaki oyuncu, İrfan Can'ın golünde asisti yapan isim oldu. Nijeryalı, bu sezon ligde ilk kez gol pası verirken toplamda 4. asistine ulaştı
GİZLİKAHRAMAN
F.BAHÇE'NIN dün aldığı galibiyette 2 asistle Tadic de ön plandaydı. Karagümrük galibiyetinde 2 golle başrolü oynayan Sırp oyuncu, Szymanski ve Dzeko'nun gollerinde verdiği paslarla ligde 5. asistine ulaştı.Toplamda 10 gol,6 asistle takımınakatkı verdi.